‘Grey’s Anatomy’ a taquiné une mort surprenante et livré une romance dans la finale d’hiver

À la manière de Grey’s Anatomy, la finale hivernale a apporté la romance et la mort potentielle dans une égale mesure. Bien qu’elle semble se réconcilier avec Link (Chris Carmack) Dans l’épisode précédent, Amelia (Caterina Scorsone) a partagé un premier baiser passionné avec Kai (ER Fightmaster) après des épisodes de tension et d’excitation des fans. Cependant, Link a été témoin du baiser, le poussant potentiellement dans les bras de son meilleur ami Jo (Camilla Luddington), qui a nourri des sentiments pour lui toute la saison.

Dans une tournure des événements plus traumatisante, Teddy (Kim Raver), Cormac (Richard Flood) et Owen (Kevin McKidd) sont impliqués dans un accident de voiture dans un transport d’organes qui a terriblement mal tourné. Quand il semble qu’ils vont tous s’en sortir, Owen finit par franchir la falaise dans la voiture. Serait-ce la fin du Dr Hunt ? McKidd a rejoint Grey’s Anatomy dans la saison 5, il est donc l’un des membres de la distribution les plus anciens de la série. Le spectacle ne reviendra que l’année prochaine, donc les fans avaient beaucoup de sentiments sur les rebondissements dramatiques de ce soir.

Explorer une identité queer

De nombreux fans sont ravis de voir comment Amelia navigue dans ce que cette nouvelle relation signifie pour son identité sexuelle, car Kai utilise les pronoms them/them. « Amelia arrive enfin à montrer qu’elle est non seulement une déesse neuro mais aussi une reine bi, oui merci », a tweeté un téléspectateur.

Vivre pour cette DIFFÉRENCE DE HAUTEUR !!! Je vais bientôt devoir me rattraper juste pour l’ère saphique d’Amelia https://t.co/pnVXOu6gPs – arbre de noël 🛷 (@sinkshowernstuf) 17 décembre 2021

Voir un personnage comme le Dr Kai Bartley à l’écran signifie tellement, et les avoir davantage avec Amelia, signifie tout. Cela m’a fait gonfler le cœur de fierté ! Merci #GreysAnatomy et @GenderlessGapAd de nous avoir donné la représentation dont nous avons besoin et que nous méritons 🙌 — Brooklyn | Spoilers WoT (@rosamundpikelet) 17 décembre 2021

Se sentir mal pour Link

« Le baiser Kai x Amelia était TOUT ce dont j’avais besoin de cette finale hivernale !!!! Je les adore », a tweeté un autre téléspectateur ravi. Cependant, certains ont rapidement souligné que Link avait eu le cœur brisé deux fois cette saison par Amelia. « La finale S17, nous avons dû assister à la première proposition triste d’Amelink et la finale de la mi-saison S18, nous devons regarder le cœur de Link se briser à nouveau parce qu’Amelia embrassait quelqu’un d’autre. LAISSEZ-LES JUSTE ÊTRE HEUREUX », a tweeté un autre fan.

Je suis heureux pour Amelia mais mon cœur s’est brisé pour Link. #L’anatomie de Grey – FanGirlforever (@BooksmartBabe8) 17 décembre 2021

