‘Grey’s Anatomy’ ajoute l’étoile ‘Top Gun’ à la saison 18

Le casting toujours croissant de Grey’s Anatomy obtient un autre membre. Greg Tarzan Davis, qui est sur le point de devenir une grande star grâce à un rôle dans Top Gun : Maverick, a été choisi comme nouveau résident au Grey Sloan Memorial Hospital. Le personnage de Davis fera sa première apparition lors de l’épisode du 9 décembre, rapporte Deadline.

Davis a été choisi pour incarner Jordan Wright, un jeune médecin charmant et confiant du Minnesota. Il est impatient de faire ses preuves à l’hôpital et devient rapidement un favori du Dr Nick Marsh (Scott Speedman). Jordan finit également par travailler avec Meredith Gray (Ellen Pompeo) sur une affaire ensemble. Cette saison a également vu l’introduction du Dr Alan Hamilton, un nouveau personnage joué par Peter Gallagher qui connaissait la mère de Meredith, Ellis Gray (Kate Burton). Kate Walsh est également revenue sous le nom d’Addison Montgomery pour la première fois depuis la saison 8 et la fin de Private Practice en 2013.

Avant que Jordan ne puisse faire sa première apparition, Grey’s Anatomy pourrait voir un choc majeur. Ce jeudi, l’émission aura un autre grand croisement avec Station 19, qui fait allusion à un décès parmi les acteurs. Le crossover commence avec l’épisode de Station 19 « Things We Lost in the Fire » et se poursuit dans l’épisode de Grey’s Anatomy « Bottle Up and Explode! » Du côté de Grey, l’équipe doit s’occuper des patients après qu’une explosion secoue Seattle. Pendant ce temps, Meredith et Amelia rencontrent une personne familière dans le Minnesota.

Davis joue le rôle de Coyote dans Top Gun: Maverick, qui sortira enfin en salles le 27 mai 2022, après plusieurs retards. Il sera également vu avec Tom Cruise dans Mission : Impossible 7. Davis a déjà été vu dans The Call of the Wild face à Harrison Ford et a joué dans un épisode de All Rise de CBS. Il était dans trois épisodes de Good Trouble de Freeform.

Dans une récente interview avec My New Orleans, Davis a déclaré que la meilleure partie de la création de Top Gun 2 était vraiment d’apprendre à piloter un jet. « La meilleure partie du tournage a été d’apprendre à piloter un avion et à voler VRAIMENT dans le F-18 pour le film », a déclaré le natif de la Nouvelle-Orléans. « Ce sera certainement l’une de mes expériences passées et futures préférées de tous les temps. Voler dans un F-18 est plus rare que le nombre de personnes qui détiennent des bagues du Super Bowl, et je peux dire que je fais partie de ce groupe d’élite. «

Davis a développé un intérêt pour le métier d’acteur à un jeune âge. Mis à part un bref passage en tant qu’enseignant, il s’est senti chanceux de poursuivre la carrière qu’il aime. « Je pense que les » dieux par intérim m’ont souri « , mais derrière toute cette bonne fortune, il y a eu beaucoup de travail acharné et de sacrifices », a déclaré Davis à My New Orleans. « Il y a eu d’interminables journées de 12 heures seules dans ma chambre à étudier/pratiquer le métier et j’ai un désir implacable d’être le meilleur. Je ne veux pas que quiconque attribue mon succès à une « chance ». J’ai appris cette leçon à un jeune âge et je m’assure d’être préparé à chaque situation parce que « Je ne me fatigue pas », qui est la devise personnelle selon laquelle je vis. »