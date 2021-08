‘Grey’s Anatomy’ ajoute ‘The OC’ alun pour le rôle de la saison 18

Grey’s Anatomy devrait revenir pour sa 18e saison le 30 septembre, et les fans de The OC seront ravis des dernières nouvelles concernant le casting. Peter Gallagher, récemment vu sur Zoey’s Extraordinary Playlist et Grace and Frankie, a signé pour un arc invité important. Deadline rapporte que Gallagher incarnera le Dr Alan Hamilton, un homme qui connaissait la mère de Meredith Grey (Ellen Pompeo) Ellis Gray (Kate Burton) des années auparavant et sera présenté dans le premier épisode.

ET a précédemment confirmé que Burton apparaîtra dans la prochaine saison de l’émission. Ellis était une chirurgienne célèbre et talentueuse qui est décédée dans la saison 3 d’une crise cardiaque après des années de vie avec la maladie d’Alzheimer, bien qu’elle soit apparue dans des flashbacks au fil des saisons.

La mère de Meredith n’est pas le premier visage de son passé à réapparaître ces derniers temps. Dans la saison 17, George O’Malley (TR Knight), Lexie Gray (Chyler Leigh) et Mark “McSteamy” Sloan (Eric Dane) sont apparus. À un moment donné, Patrick Dempsey a également fait une apparition en tant que Dr Derek “McDreamy” Shepherd, retrouvant le Dr Meredith Grey d’Ellen Pompeo. Dans l’épisode, Meredith était inconsciente et sous respirateur tout en combattant une infection à Covid-19, ce qui a conduit à un rêve de son ancienne flamme.

La relation de Meredith et Derek a été une dynamique romantique majeure de Grey’s Anatomy pendant des années, le couple s’étant finalement marié. Dempsey a quitté la série lors de la saison 11, Derek étant mortellement blessé dans un accident de voiture. Meredith a été forcée de prendre la douloureuse décision de lui retirer le respirateur artificiel. C’était l’un des scénarios les plus déchirants de la série.

Il y avait eu un débat pour savoir si Grey’s Anatomy serait renouvelé pour une autre saison, la showrunner Krista Vernoff ayant précédemment expliqué qu’elle faisait ce qu’elle pouvait pour que le récit de la série fonctionne dans l’incertitude. “Je prévois une saison et une finale qui pourraient fonctionner comme une finale de saison ou une finale de série. Je prévois les deux éventualités et c’est difficile et ce n’est pas idéal”, a-t-elle déclaré à THR plus tôt cette année. “Ce n’est pas là où j’aimerais que nous soyons.”

Il avait également été question d’un nouveau spin-off de Grey’s Anatomy – en plus de Station 19 – mais Vernoff a confirmé que la pandémie de coronavirus avait fermé cette possibilité pour le moment. “Cela a été si compliqué et si difficile de revenir à la production pendant la pandémie”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes sur des vapeurs. Je n’ai pas vraiment d’espace créatif pour imaginer ce qui pourrait arriver l’année prochaine; j’essaie de traverser cette saison.”

Vernoff a poursuivi: “Une fois que je sais si c’est la dernière saison ou non, je peux commencer à essayer d’imaginer d’autres choses. Mais essayer de planifier simultanément la fin de la série et la fin de la saison – si ce n’est pas la fin de la série – c’est comme casser deux émissions. C’est pour ça que j’ai de la bande passante. Ça, Station 19 et [Vernoff’s recently canceled show] Rebelle. Ça suffit.” La saison 18 de Grey’s Anatomy fera ses débuts le jeudi 30 septembre à 21 h HE sur ABC.