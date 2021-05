Grey’s Anatomy: April de Sarah Drew pourrait-elle faire une apparition surprise dans le dernier épisode de Jesse Williams en tant que Jackson?

Jackson quittant Seattle pour utiliser les ressources de la Harper Avery Foundation pour lutter pour l’équité raciale en médecine, April obtenant plus de ressources pour ses propres objectifs et la petite unité familiale plus ou moins collée, est à peu près la meilleure façon dont je peux imaginer l’écriture de Jesse Williams. sans rien précipiter. En supposant que Grey’s Anatomy ne livre pas à peu près la pire torsion imaginable en le tuant dans son épisode d’adieu, Jackson aura eu un dernier grand épisode avec April et un épisode pour dire au revoir à Grey Sloan, ce qui est plutôt génial avec ou sans une apparition surprise de Sarah Drew.