‘Grey’s Anatomy’, ‘Blue Bloods’ et plus de retour

La saison télévisée d’automne 2021 commence, et si vous avez du mal à suivre toutes les émissions qui commencent ou reviennent, c’est compréhensible. De la diffusion au câble en passant par le streaming, le paysage télévisuel continue de s’étendre d’une manière ou d’une autre, et de nombreux joyaux se perdent dans le chaos. Pour faire simple, voici un aperçu de ce qui reviendra dans la semaine du 26 septembre au 2 octobre.

C’est une grosse semaine pour la télévision – en particulier dans le monde des drames, où Grey’s Anatomy et Blue Bloods lancent tous deux leurs nouvelles saisons. Cependant, la semaine a un peu de tout à travers les genres, les styles et les médiums. Les coupe-câbles ont beaucoup à attendre alors que les services de streaming essaient de programmer leurs premières pour rivaliser avec la saison télévisée régulière, tandis que les téléspectateurs s’installent dans leurs routines d’automne habituelles.

Au total, 23 émissions reviennent cette semaine et 10 nouvelles séries inédites. Il n’y a pas vraiment d’accent sur un genre, un point de vente ou un réseau dans le groupe, bien que certains des plus gros titres soient des procédures comme Magnum PI de CBS, des dessins animés comme Bob’s Burgers et le nouveau talk-show comique d’Apple TV + Problème avec Jon Stewart . Voici la liste complète des premières de cette semaine, quand vous pouvez les voir et où.

Dimanche 26 septembre

15 h HE spéciale Global Citizen (FX, avec une couverture supplémentaire sur ABC à 19 h)

19 h ET Tony Awards, animés par Audra McDonald et Leslie Odom Jr. (Paramount+, avec une présentation de 2 heures sur CBS à partir de 21 h)

20 h HE Première de la saison 2 de Celebrity Wheel of Fortune (ABC)

20 h ET Power Book III: Raising Kanan Saison 1 finale (Starz)

20 h HE Première de la saison 33 des Simpsons (Fox)

20 h 30 HE Première de la saison 2 de The Great North (Fox)

21 h HE Première de la série BMF (Starz)

21 h HE Première de la saison 12 de Bob’s Burgers (Fox)

21 h HE Supermarket Sweep Saison 2 première (ABC)

21 h HE Wellington Paranormal Saison 2 finale (The CW)

21 h 30 HE Première de la saison 20 de Family Guy (Fox)

22 h HE Première des docuseries sur la famille nucléaire (HBO)

22 h HE Première de la saison 4 de Rookie (ABC)

Lundi 27 septembre

22 h HE Première de la saison 5 de The Good Doctor (ABC)

Mardi 28 septembre

3 h HE L’attaque des clichés d’Hollywood ! spécial, hébergé par Rob Lowe (Netflix)

3 h HE Première du documentaire Britney vs Spears (Netflix)

21 h HE Première de la série La Brea (NBC)

21 h HE Première de la saison 9 de Vanderpump Rules (Bravo)

Mercredi 29 septembre

3 h HE Finale de la saison 3 de The Circle (Netflix)

3 h HE Trop chaud à gérer: Finale de la saison 1 Latino (Netflix)

21 h HE Finale de la saison 23 de Big Brother (CBS; heure spéciale)

22 h HE Rhodes à la première de la série Top (TNT)

Jeudi 30 septembre

3 h HE Première de la série The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

3 h HE Le spectacle pas trop tard avec la première de la saison 2 d’Elmo (HBO Max)

3 h HE Première du film Queenpins (Paramount+)

3 h HE Première de la série Ten Year Told Tom (HBO Max; tous les épisodes)

3 h HE Non identifié avec la première de la série Demi Lovato (Peacock)

3 h HE Première des docuseries The Way Down (HBO Max)

3 h HE Première de la série Yabba-Dabba Dinosaurs (HBO Max)

20 h ET Station 19 Première de la saison 5 (ABC)

21 h HE Première de la saison 18 de Grey’s Anatomy (ABC)

22 h HE Première de la saison 2 de Big Sky (ABC)

22 h ET Première de la saison 5 de Cake (FXX)

Vendredi 1er octobre

3 h ET Première de la saison 33 de Cops (Fox Nation)

3 h HE Diana: Le spécial musical (Netflix)

3 h HE Do, Re & Mi: spécial Halloween Harmony (Amazon Prime)

3 h HE spéciale LEGO Star Wars Terrifying Tales (Disney+)

3 h ET Première de la série limitée ET Maid (Netflix; tous les épisodes)

3 h HE Première du film The Many Saints of Newark (HBO Max)

3 h HE Finale de la saison 1 de M. Corman (Apple TV+)

3 h HE Bienvenue à la première de la saison 2 de Blumhouse (Amazon Prime)

20 h HE L’histoire la plus magique sur Terre : 50 ans de Walt Disney World spécial (ABC)

20 h HE Penn & Teller: Première de la saison 8 de Fool Us (The CW)

20 h ET SWAT Première de la saison 5 (CBS)

20 h HE Under Wraps (2021) Première du téléfilm (Disney Channel)

21 h ET Finale de la saison 4 de Dynasty (The CW)

21 h HE Première de la saison 4 de Magnum PI (CBS)

22 h HE Première de la saison 12 de Blue Bloods (CBS)

22 h HE Première de la saison 3 de l’histoire de l’horreur d’Eli Roth (AMC)

23 h HE Première de la saison 29 du Graham Norton Show (BBC America)

Samedi 2 octobre

20 h HE Festival de musique iHeartRadio, nuit 1 sur 2 (The CW)

23 h 30 HE, première de la saison 47 de Saturday Night Live, avec l’animateur Owen Wilson (NBC)

