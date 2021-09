Grey’s Anatomy : comment le retour d’Addison de Kate Walsh change le monde de Jo, selon Camilla Luddington

Drame? Sur Grey’s Anatomy ? Je l’espère certainement ! N’oublions pas que dans la saison 3, Addison a couché avec l’ex-mari de Jo, Alex Karev. Je sais que dans une émission comme celle-ci, il semble que tout le monde couche avec tout le monde à un moment donné, mais cela pourrait toujours être intéressant si cette partie de leur passé commun est révélée, étant donné qu’il n’est plus là. Addison et Alex n’ont jamais été sérieux sur le plan amoureux, et il a vraiment beaucoup appris d’elle à titre professionnel, car ce sont ses conseils qui l’ont amené à changer de spécialité, passant de la chirurgie plastique à la pédiatrie. Peut-être que Jo suivant un chemin similaire sera significativement symbolique, ou peut-être que cela conduira à quelque chose de plus problématique.