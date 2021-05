Grey’s Anatomy dit au revoir au Dr DeLuca, l’un de ses personnages principaux

Eh bien, nous venons de sortir les tissus à nouveau, car nous avons assisté à la mort d’un autre des personnages principaux, le Dr Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), celui qui était devenu l’intérêt romantique du Dr Meredith Grey (Ellen Pompéo).

Andrew DeLuca est tué dans l’épisode de la saison 17 “Helplessly Hope”. (Avec l’aimable autorisation de Sony Channel.)

Qu’est-il arrivé à DeLuca dans cet épisode de la saison 17? Après avoir suivi le trafiquant d’êtres humains pervers Opal et demandé de l’aide à son amie Maya de la série sœur Station 19, elle se bat avec le complice d’Opale. Pendant le combat, il reçoit un coup de couteau dans la poitrine. Ils l’emmènent à l’hôpital, et apparemment il se rétablit, bien que plus tard il commence à s’effondrer et de nouveau ils l’emmènent à la salle d’opération où il meurt finalement d’un arrêt cardiaque.

Nous discutons avec Giacomo Gianniotti , qui nous a dit ce que signifiait dire adieu au personnage qu’il a joué pendant six ans et à la porte inattendue que la série lui offrait lorsque son personnage était fermé.

Comment avez-vous appris que votre personnage est mort et quelle a été votre réaction?

C’était une surprise, j’étais choquée, comme cela arriverait à n’importe qui, mais quand ils m’ont raconté l’histoire (de l’épisode) et comment ils voulaient le filmer, alors je suis monté sur le bateau. J’étais heureux, je voulais raconter l’histoire.

Comment était-ce de filmer la mort d’un personnage si aimé?

C’était triste, mais aussi beau. Je suis acteur et j’ai hâte de commencer de nouvelles choses. J’y suis depuis six saisons, j’aime les gens avec qui j’ai travaillé, les histoires que nous avons racontées.