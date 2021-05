Grey’s Anatomy: Quelle “ décision qui changera la vie ” Jo prendra-t-elle dans la finale de la saison 17?

Alerte spoil! L’histoire suivante parle de l’épisode de la saison 17 de Grey’s Anatomy «Je suis toujours debout», alors arrêtez de lire si vous ne l’avez pas encore regardé!

Il ne reste qu’un seul épisode de L’anatomie de GreyLa dix-septième saison, qui a vu la vie de nombreux personnages prendre des trajectoires différentes. En plus de perdre trois habitués de la série, Grey a failli être tué Meredith de COVID, Baileysa mère est décédée, et Winston et Maggie se préparent pour leur mariage, pour n’en nommer que quelques-uns. Et tandis que Jo Wilson a connu plus que sa part de changements de vie récemment, il y a encore quelque chose de gros dans les cartes pour Jo dans la finale de la saison. Mais qu’est-ce que ça pourrait être?