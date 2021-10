‘Grey’s Anatomy’ remplace l’alun de ‘Underworld’ au casting principal, taquinant le nouveau triangle amoureux

in

La saison 18 de Grey’s Anatomy a débuté le 30 septembre et le drame médical se penche sur la vie amoureuse de Meredith Grey (Ellen Pompeo) cette année. Après la mort de son ex-petit ami Andrew DeLuca (Giacomo Gianiotti) et sa paix avec la perte de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) il y a toutes ces années, Meredith semble être ouverte à quelque chose de nouveau, et que quelque chose de nouveau pourrait être une nouvelle série régulier Scott Speedman. Grey’s Anatomy taquine quelqu’un qui revient du passé de Meredith, mais Speedman est définitivement une courbe romantique.

Les fans de Grey reconnaîtront l’ancien Underworld d’un épisode de la saison 14. Speedman a joué le Dr Nick Marsh, un chirurgien transplanteur d’un autre hôpital qui a eu un lien instantané avec Meredith. Alors qu’il n’est apparu que dans un épisode mémorable il y a trois saisons, les fans ont été intrigués par leur étincelle. Deadline rapporte que Speedman a été augmenté au rang de série régulière et apparaîtra au moins dans le reste de la saison. Après que Meredith et Nick se soient rencontrés alors qu’ils étaient au Minnesota, la chimie était de retour immédiatement.

Cependant, elle dit à Nick que même si elle ne voit personne actuellement, elle l’était, ce qui implique qu’elle et le Dr Cormac Hayes (Richard Flood) sont sortis ensemble entre les saisons mais ont rompu parce que son fils ne pouvait pas le supporter. Cependant, il n’y a aucun moyen que l’intégralité de la relation de Meredith et Cormac se déroule hors écran, alors les fans de Grey se préparent pour leur prochain grand triangle amoureux.

“Essayer de ne pas trop s’attacher à Nick parce que connaissant Shonda, elle le tuera aussi”, a tweeté un téléspectateur inquiet.

“Donc, personne ne va évoquer le fait que Meredith et McWidow sont brièvement sortis ensemble et que nous nous en sommes fait voler ?!!!????” a tweeté un autre fan.

“C’était la saison où nous allions enfin donner une chance à Meredith et Hayes, et vous ramenez tous un épisode unique d’il y a trois ans. JUSTICE POUR LE CADEAU DE CRISTINA!” a tweeté un autre téléspectateur stressé.

“J’adore la façon dont la moitié du fandom s’évanouit parce que Nick est de retour, et l’autre moitié essaie toujours de savoir qui est-il”, a plaisanté un autre téléspectateur.

“Scott Speedman est de retour comme un habitué de la série ? Oh Nick et Meredith vont être la fin du jeu, c’est sûr. Je vois la vision”, a tweeté un autre fan ravi.