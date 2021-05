Grey’s Anatomy renouvelé pour la saison 18, et Ellen Pompeo a finalement pris une décision pour Meredith

Maintenant, juste parce que Grey’s Anatomy a été renouvelé pour la saison 18 ne signifie pas nécessairement qu’Ellen Pompeo revient en tant que Meredith, non? Bien sûr que oui, les gens stupides! Bien qu’elle ait passé une grande partie de la saison à donner des interviews où elle a eu l’idée de conclure l’histoire de son personnage cette saison, Pompeo a en effet signé une prolongation de contrat pour que l’histoire de Meredith continue pendant au moins un an de plus, selon TVLine. Cela aurait été plus réconfortant de voir l’actrice et la productrice signer pendant deux ans de plus, mais nous devons nous contenter de ce qu’il y a.