‘Grey’s Anatomy’ renouvelé pour la saison 19

Grey’s Anatomy sera de retour pour la saison 19 à l’automne 2022, a annoncé ABC lundi. La nouvelle saison ramènera Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray pendant au moins un an de plus. Grey’s Anatomy est déjà le drame médical le plus ancien de l’histoire de la télévision américaine aux heures de grande écoute et présente la programmation d’ABC jeudi soir, aux côtés du spin-off Station 19.

En plus du retour de Pompeo, Krista Vernoff sera de retour en tant que showrunner. Elle a été scénariste en chef de la série pendant ses sept premières saisons et est revenue en tant que showrunner pour la saison 14. Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. sont les trois seuls acteurs à être apparus dans la série depuis le début.

✨C’est une belle journée pour recevoir de grandes nouvelles.✨ #GreysAnatomy sera de retour le 24 février et pour une toute nouvelle saison ! Félicitations pour la saison 19 pic.twitter.com/ZZn10dlGBJ – Grey’s Anatomy (@GreysABC) 10 janvier 2022

« Grey’s Anatomy est un véritable phénomène, apprécié du public du monde entier. Qu’ils l’attrapent en direct sur ABC, ou le diffusent sur Hulu ou globalement sur Disney+ ou Star+, il est clair que les fans ne peuvent pas en avoir assez de la brillante création de Shonda Rhimes « , a déclaré Dana Walden, président de Entertainment, Walt Disney Television, dans un communiqué. « Nous avons une confiance énorme en Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et toute l’équipe créative pour découvrir de nouvelles histoires inédites qui continueront de se concentrer sur la médecine moderne, s’attaqueront aux problèmes qui façonnent le monde qui nous entoure et résonneront profondément auprès des fans fidèles pour les années à venir. »

« Je ne pourrais pas être plus excité que nous puissions continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et de tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial pour une autre saison », a ajouté la créatrice et productrice exécutive Shonda Rhimes. « C’est un véritable témoignage de Krista Vernoff, du casting, de l’équipe et de tous les scénaristes qui gardent le public en haleine semaine après semaine. Et cela ne serait pas possible sans les générations de fans incroyables qui ont soutenu Grey’s Anatomy pendant tant d’années. » Vernoff est » ravie de travailler avec nos écrivains extraordinaires pour imaginer où nous allons à partir d’ici, et je suis toujours reconnaissante à nos partenaires de Disney et ABC de nous avoir permis de raconter des histoires audacieuses avec un réel impact « , a-t-elle déclaré.

Bien que Grey’s Anatomy continue de figurer parmi les 10 émissions les plus regardées à la télévision et soit à égalité pour le drame le mieux noté parmi les 18-49 ans, un renouvellement de la saison 19 n’était pas un pari sûr. Pompeo a parlé à plusieurs reprises de la fin de l’émission. Le mois dernier, elle a dit à Insider qu’elle « essayait de se concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer », mais elle a admis être la « super naïve » qui demande où l’histoire pourrait aller ensuite. « Et tout le monde se dit : ‘Qu’importe, Ellen ? Ça rapporte des milliards de dollars' », a déclaré Pompeo.

Le casting principal de Grey’s Anatomy comprend également Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Chris Carmack, Jake Borelli, Richard Flood et Anthony Hill. La saison 18 reprendra le jeudi 24 février à 21 h HE avec la seconde moitié d’un autre croisement avec Station 19. La saison en cours est disponible en streaming sur Hulu.