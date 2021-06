Grey’s Anatomy vient-il de mettre un terme à un couple pour de bon dans le final de la saison 17 ?

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 17 de Grey’s Anatomy “Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir”. Lisez à vos risques et périls !

L’anatomie de GreyLa finale de la saison 17 a été un épisode relativement heureux compte tenu de la route difficile qui a précédé, mais cela a peut-être été éclipsé pour certains par les derniers moments de la finale. Relier a décidé de tirer son coup (à Maggiele mariage de) et faire une proposition planifiée pour Amélie sur la plage, et bien qu’il n’ait pas obtenu de réponse, son visage disait tout. Amelia a rejeté Link, et ce qui s’est passé ensuite m’a fait me demander si les deux pouvaient être faits pour de bon.