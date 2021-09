GRID célèbre son premier anniversaire avec des offres spéciales sur les cadres iPhone

J’écris depuis un certain temps sur les produits GRID sur .. Si vous ne connaissez pas l’entreprise, GRID vend des cadres avec des produits électroniques démontés, qui incluent plusieurs appareils Apple. Pour célébrer son premier anniversaire, GRID a maintenant préparé des offres spéciales pour ses clients.

Lors de la célébration de l’anniversaire de GRID, le magasin propose le GRID 4S (qui est le cadre avec un iPhone 4S démonté) pour seulement 99 $, en baisse par rapport au prix régulier de 139 $. Les clients peuvent également choisir un forfait avec trois pièces pour 299 $ au lieu de 539 $.

Cependant, si vous êtes intéressé par d’autres cadres GRID, tous les produits du magasin sont vendus à 40% de réduction pendant l’offre. La société a également déclaré à . que son équipe améliore son site Web pour offrir une meilleure expérience d’achat.

Mon premier produit GRID était le GRID 4S, et il est devenu l’une des meilleures pièces de décoration de ma maison. J’ai également partagé un retour sur l’évolution du matériel iPhone basé sur les cadres GRID avec des détails sur l’iPhone 2G, l’iPhone 3GS, l’iPhone 6 et l’iPhone 7.

En tant que personne qui aime vraiment la technologie (et Apple, bien sûr), je cherchais des décorations connexes pour ma maison – puis j’ai rencontré GRID 4S, qui est littéralement une pièce avec un iPhone 4s démonté que vous pouvez mettre où vous voulez.

GRID est une entreprise qui vend des produits électroniques encadrés depuis un certain temps, et ils ont tous l’air plutôt cool. Pour les fans d’Apple, ils ont des morceaux avec l’iPhone 3GS, l’iPhone 4s, l’iPhone 5 et l’iPod touch de deuxième génération.