Grid Legends annoncé pour 2022 sur PC et consoles

Codemasters a annoncé Grid Legends et il arrive sur les consoles actuelles et de nouvelle génération ainsi que sur PC.

Grid Legends a été annoncé lors d’EA Play Live 2021 aujourd’hui, et sa sortie est prévue pour l’année prochaine.

Mettant en vedette la tenue de route renommée de la série, le jeu vous fera courir sur des pistes traditionnelles et des circuits urbains.

Il propose également un créateur de course vous permettant de sélectionner des véhicules de classe mixte et de vous battre sur tous les circuits, y compris dans de nouvelles villes, Londres et Moscou.

La Grid World Series revient avec cette entrée, au cours de laquelle vous affronterez «des personnalités féroces, la politique interne de l’équipe et le tristement célèbre Ravenwest Motorsport», et mettant en vedette l’acteur britannique primé Ncuti Gatwa.

Vous pouvez vous attendre à une IA unique de la personnalité du conducteur, 130 itinéraires, y compris des pistes réelles telles que Brands Hatch et Indianapolis, des circuits urbains comme San Francisco, Paris, etc.

Vous pouvez piloter et améliorer plus de 100 véhicules, des voitures de tourisme classiques aux gros camions, aux monoplaces et même aux camions de stade.

“Grid Legends combine tout ce que nos joueurs aiment et ajoute des fonctionnalités de course plus exaltantes, y compris notre nouveau mode histoire épique”, a déclaré Chris Smith, directeur du jeu chez Codemasters. “Nous offrons aux joueurs plus de variété et de choix, qu’il s’agisse de créer leurs courses ultimes à l’aide de notre créateur de course ou de ramener le mode Drift demandé par la communauté.

“Ce n’est que le début du voyage, et nous avons hâte d’en révéler plus dans les mois à venir.”

Grid Legends sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.