GridRaster utilise XR pour améliorer la maintenance des aéronefs de l’USAF

GridRaster, l’un des principaux fournisseurs de plates-formes de réalité étendue (XR) basées sur le cloud, a récemment remporté un contrat avec l’US Air Force. Le projet soutiendra la flotte d’avions CV-22 Osprey de l’Air Force, en fournissant un ensemble d’outils de réalité augmentée de haute précision pour améliorer la maintenance et le câblage des avions.

L’US Air Force a été dans l’actualité technologique ces derniers temps, principalement pour des sujets de cybersécurité et de crypto-monnaie. Cependant, l’USAF reconnaît également comment les progrès technologiques peuvent aider avec d’autres aspects de sa mission. Par exemple, l’USAF adopte la réalité augmentée pour aider à maintenir ses cellules complexes. Les tâches de maintenance des aéronefs sont les plus grands facteurs de dégradation de l’état de préparation.

Un facteur majeur dans le maintien de la préparation à la mission du CV-22 est le câblage de la nacelle. En effet, ce câblage représente environ 60 % de l’effort global de maintenance de la flotte d’avions CV-22. Cet ensemble d’outils aidera les techniciens de maintenance d’aéronefs à effectuer leurs tâches de maintenance de manière beaucoup plus efficace. Même si la complexité des avions augmente, les mécaniciens auront plus de facilité à suivre les progrès.

La complexité du câblage des aéronefs de l’USAF continue d’augmenter avec la mise en service et le déploiement de communications avancées, de systèmes intégrés de survie des aéronefs et de systèmes de collecte de données sur les aéronefs. Les techniciens de maintenance doivent entretenir des installations de câblage, des acheminements, des pinces et des emplacements de réduction extraordinairement complexes et doivent connaître toutes les variantes des systèmes. Avec des variantes du V-22 qui devraient être en service au-delà de 2040, les améliorations des capacités et les initiatives de préparation sont des priorités de programme, non seulement pour l’USAF, mais également pour le Corps des Marines et la Marine.