Griezmann, à l’honneur

27/09/2021 à 16h36 CEST

Depuis sa signature pour lui Athlète de Madrid tout le monde s’attendait à voir Antoine Griezmann se démarquer dans sa deuxième étape comme rojiblanco, mais tout a été totalement différent. Ses débuts avec l’équipe madrilène en termes de chiffres et de sensations ils étaient extraordinaires, quelque chose qui n’a aucun point de comparaison avec le temps.

Les fans et le club ils s’attendaient à voir Griezmann qui brille sur le terrain. Cependant, il semble que ce ne soit pas son seul problème, car en ce moment est devenu une affaire compliquée pour l’équipe rojiblanco et leur coach Diego Siméone, qui n’arrive tout simplement pas à intégrer les Français dans son équipe. Selon les propos de l’entraîneur argentin lui-même, il s’agit d’un Griezmann “différent de celui qu’il a quitté il y a deux ans.”

Griezmann repart à Vitoria, quelque chose qui s’est déjà produit contre l’Espanyol, l’Athletic et Getafe, mais cette fois C’était la première fois que je terminais toute la réunion. Dans tous ces rendez-vous, le même footballeur a été aperçu sur l’herbe : débranché, désactivé, avec pratiquement aucune entrée, se déplaçant à travers le champ mais sans impact sur le football offensif de l’équipe et surtout sans tirer à la porte.

Le français n’a réussi à lancer dans aucun des cinq matchs qui a joué avec le club rojiblanco, une seule balle entre les trois bâtons. N’a pas fait de passes décisivesIl n’a dribblé que quatre fois et volé six ballons. Mais à tout cela s’ajoute le pire de tous, et c’est n’a marqué aucun but dans sa nouvelle étape en tant que rojiblanco. Tous ces chiffres ils sont assez importants alors, son rôle devrait être totalement différent qui est.

Toutes ces données montrer clairement que Griezmann n’a pas encore commencéCependant, Simeone continue de parier sur lui. Le problème est que les jeux passent et le français ne montre pas sa meilleure version, ce qui génère l’impatience des fans.

mardi contre Milan sera une autre nouvelle opportunité pour Griezmann Vous pouvez montrer pourquoi vous êtes revenu à l’Atlético de Madrid. On ne sait pas encore si ce sera en entrée ou en remplacement, mais Ça pourrait être la fête où ça se brise son mauvais départ avec l’équipe.