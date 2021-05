Griezmann admet que Barcelone “ a échoué lors de matchs importants ”

Antoine Griezmann a fait part de ses réflexions sur la saison 2020-21 de Barcelone en Liga après avoir frappé le vainqueur lors de la victoire 1-0 de samedi sur Eibar.

Le Français a admis que les joueurs ressentaient toujours la douleur de voir le titre s’échapper et admet qu’ils n’ont pas livré des matchs difficiles cette saison.

Les défaites contre Grenade et le Real Madrid et les matchs nuls avec Levante et l’Atletico ont vu les espoirs de titre du Barca s’estomper, et Griezmann dit que l’équipe doit s’améliorer.

«Nous sommes toujours blessés, nous avons échoué dans des matchs importants. Maintenant, nous devons nous reposer et voir ce que nous pouvons améliorer pour être une équipe qui peut tout gagner l’année prochaine », a-t-il déclaré. «Notre image en début de saison n’était pas bonne. Nous avons eu une 2021 presque parfaite. Mais nous avons échoué dans les grands matchs. Nous devons féliciter l’Atlético. Je suis très content pour eux, pour Cholo et Koke. Source | Marca

Un grand bouleversement estival à Barcelone semble être sur les cartes sous le président Joan Laporta et Griezmann serait un joueur qui n’est pas considéré comme “ intouchable ”.

Le but de samedi était le 13e de Griezmann en Liga et son 20e de la saison toutes compétitions confondues.