Griezmann cadré au match nul de la France

Antoine Griezmann a marqué un coup de cœur pour la France lors des éliminatoires de la Coupe du monde mercredi contre l’Ukraine à Paris.

L’attaquant de Barcelone a été nommé dans le onze de départ et a brisé l’impasse après 19 minutes avec une belle frappe dans le coin supérieur.

Le but place Griezmann à la quatrième place sur la liste des buteurs de tous les temps de la France avec 34 pour Les Bleus. Seuls Michel Platini, Olivier Giroud et Thierry Henry en ont plus.

Meilleurs buteurs de tous les temps en France … 5⃣1⃣ Thierry Henry

4⃣4⃣ Olivier Giroud

4⃣1⃣ Michel Platini

3⃣4⃣ David Trezeguet

3⃣4⃣ @AntoGriezmann est quatrième après le but de ce soir en première période ⚽️ pic.twitter.com/WMtYBiARbY – Éliminatoires européens (@ EURO2020) 24 mars 2021

L’Ukraine a riposté en seconde période avec le tir de Serhiy Sydorchuk qui a dévié Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain et le mauvais pied Hugo Lloris.

La France n’a pas pu trouver de gagnant après avoir été arrimée et a dû se contenter d’un match nul. Griezmann a joué les 90 minutes entières, tandis qu’Ousmane Dembele est sorti du banc à la 64e minute et a fait sa première apparition pour son pays depuis novembre 2018.