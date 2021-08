Griezmann, centenaire avec le FC Barcelone

in

15/08/2021 à 22:53 CEST

L’attaquant du FC Barcelone, Antoine Griezmann, a atteint les 100 matchs en tant que joueur du Barça à un moment où, sans la star argentine, Leo Messi, il doit faire un pas en avant et acquérir plus d’importance dans le jeu et dans le vestiaire.. Il a célébré son centenaire avec une victoire sur la Real Sociedad (4-2) lors de la première de la saison au Camp Nou.

français, qui a la confiance absolue de Ronald Koeman, a atterri à Barcelone à l’été 2019 en échange de 120 millions d’euros. Depuis qu’il a fait ses débuts contre l’Athletic Club en Liga, l’ancien de l’Atlético de Madrid inscrit 35 buts et 16 passes décisives lors de ces 100 premiers matches officiels. Avec trois ans de contrat à venir, l’attaquant se veut important dans cette nouvelle étape.

Lors de sa première saison à Barcelone, l’attaquant a ajouté 15 buts entre toutes les compétitions, tandis que dans la seconde, déjà avec Ronald Koeman et après la débâcle 2-8, son chiffre de but est passé à 20 buts, en plus de distribuer 13 passes décisives.

A la recherche d’un nouveau partenaire

Avec le départ de Leo Messi au PSG, le club entre dans une nouvelle dimension dans laquelle le bloc et certains joueurs en particulier doivent monter en puissance et agir en leaders. L’un d’eux est sans conteste Antoine Griezmann : les Français ont besoin de participer davantage au jeu et de préciser les actions offensives. Sans l’Argentin, l’ancien joueur de la Real Sociedad cherche un nouveau partenaire sur le terrain.

L’un des noms qui a le plus d’options est Memphis Depay. L’ex de Lyon est un neuf avec beaucoup de mouvement et une bonne maniabilité du ballon, ce qui facilitera l’entente avec l’attaquant français lui-même, ainsi que d’autres personnalités telles que De Jong, Pedri ou Ansu Fati, entre autres.