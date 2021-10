Griezmann, des données dévastatrices avant ses ex, dans un duel entre celui qui commet le moins de fautes et le moins admonesté

22/10/2021 à 19h00 CEST

Betfair

L’Atlético de Madrid et la Real Sociedad s’affrontent dans le duel le plus marquant du dixième tour de la Ligue, un duel entre le leader actuel et le champion actuel. Griezmann affrontera l’équipe où il est devenu footballeur, arrivant sur une bonne séquence après avoir marqué trois buts lors des trois derniers matchs, mais avec le goût amer de son expulsion de la Ligue des champions qui a conduit au match contre Liverpool, tandis que Oyarzabal tentera de prolonger son idylle avec le but (deuxième meilleur tireur du championnat) pour lequel il doit briser sa mauvaise séquence contre Madrid qui dure huit matchs.

Le Métropolitain, un fort

L’Atlético a transformé son stade en un stade imprenable où il n’a pas perdu cette saison en Ligue, chose avec laquelle la Real Sociedad tentera de terminer en « vengeant » les quatre visiteurs précédents qui n’ont pas pu prendre les trois points. Précisément, les Donostiarras sont sixièmes dans ce classement des meilleurs « outsiders » ayant attaqué Cadix et Grenade et ayant rejoint Getafe. Mais les prévisions de Betfair croient que le Metropolitan maintiendra sa condition invaincue et placera les chances de la victoire sportive à 1,70 € par euro misé, ou ce qui est la même chose, une probabilité implicite de 58,8%..

La Real attaque le fief rojiblanco tous les dix ans

Les Bleu et Blanc n’ont gagné que trois fois dans le fief du matelas au cours des 30 dernières années, mais curieusement, ils remportent la victoire par décennie.. Si en 12-13 ils ont gagné avec un but solitaire de Xabi Prieto, en 02-03 avec des buts de Tayfun et Kovacevic et en 93-94 ils ont attaqué Calderón avec des buts de Luis Pérez et Kodro. En fait, ils n’ont remporté que six victoires au cours de leurs 69 visites en Ligue au stade rojiblanco, où les Madrilènes ont remporté 49 manches avec un bilan global dévastateur de 101 buts de plus que leur riva.l.

De plus, Madrid est devenu un territoire hostile pour le Real, qui n’a gagné que lors de deux de ses 19 dernières visites dans la capitale et aucune sur le terrain de l’Atlético. 1-0 est le résultat le plus probable selon les prévisions de Betfair et se négocie 5,5 (18,2).

Les deuxièmes parties sont bonnes pour le Real

La Real Sociedad est l’équipe qui a ajouté le plus de points avec des buts marqués en seconde période avec 13 et a montré qu’elle allait de moins en plus à chaque match, comme le confirme le but de Lobete contre Majorque à la 90e minute qui a brisé un match voué à l’échec. finale 0-0. Malgré cela, qu’il puisse obtenir quelque chose de positif du stade rojiblanco semble compliqué selon ce que les prédictions indiquent. Le tirage réaliste est coté à 3,7 (27% de probabilité) tandis que la victoire est à 5,0 (20% de probabilité).

Les donostiarras, un leader aux numéros de champion

La Real a deux titres de champion à son actif, ceux remportés au début des années 1980. Dans cette dernière grande conquête avec l’Arconada, Gorriz, Satrústegui, Zamora ou López Ufarte, les hommes entraînés par Ormaechea ont terminé la dixième journée avec sept victoires et une seule défaite., le même qu’ils réaliseront s’ils battent l’Atlético (curieusement, cette saison-là, ils se sont également affrontés à la 10e date du championnat et le San Sebastian a gagné par le minimum).

Seulement quatre équipes dans les cinq ligues majeures avec moins de défaites que le Real

Liverpool, Naples, Milan et Fribourg peuvent se targuer d’avoir perdu moins de matchs que le Real dans ce premier quart de saison dans les cinq grands championnats et cela en dit long sur le travail d’Imanol Alguacil et de ses élèves. Le 0-1 se négocie 12,0 (8,3 %).

L’équipe avec le moins de fautes commet contre le plus sportif

L’Atlético de Madrid est devenu l’équipe qui a commis le moins de fautes cette saison avec 92. Elle reste devant le Real Madrid (93), Barcelone (97), Séville ou Villarreal (99) au classement particulier, mais c’est l’équipe la plus réservée de la compétition avec 30 cartons jaunes et deux cartons rouges.. Curieusement, l’équipe qui a vu le moins de cartons est mesurée avec 16 (dont une expulsion) à travers les 129 fautes commises qui la placent au cinquième rang de cette section.