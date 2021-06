Griezmann dit qu’il se sent plus à l’aise avec la France qu’avec Barcelone

S’il y a un mot que je pourrais utiliser pour décrire la relation entre Antoine Griezmann et Barcelone, c’est maladroit. L’attaquant n’a pas été la superstar que le club voulait, mais il n’a pas non plus été mauvais. Son style de jeu ne s’intègre pas parfaitement dans le puzzle du Barca, ce qui a conduit à des reportages sur des problèmes relationnels gênants entre lui et Lionel Messi.

Tout cela a conduit à certains commentaires de Griezmann cette semaine après avoir passé du temps avec son équipe internationale. Il a parlé de se sentir plus libre et moins tendu avec son équipe internationale qu’avec Barcelone.

“En France, j’ai gagné le respect”, a déclaré Griezmann. « Ceux qui connaissent le football savent ce que je fais bien dans tous les endroits où je vais. En équipe nationale, tous les ballons me traversent, je me sens plus libre, comme avec l’Atletico Madrid.

«À Barcelone, c’était difficile à cause de mes premiers matchs et parfois les critiques étaient exagérées. En 2021 par contre, je pense que ça va mieux.

“Je me sens plus libre qu’au Barça, que ce soit pour demander un ballon ou finir dans la surface. Quand il s’agit de défendre, je me déplace en fonction des besoins de l’équipe, parfois je défends comme un milieu défensif, parfois comme un arrière latéral. A partir du moment où je suis libre en attaque je me sens bien. Quand ils veulent que je travaille comme ailier, je n’ai pas le dribble ou le rythme pour affronter les gens en tête-à-tête, et je ne suis pas non plus un homme cible.

Griezmann | La source