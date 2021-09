“Griezmann donnera beaucoup de joies au peuple”

in

09/10/2021 à 22:56 CEST

Stefan Savic, défenseur de l’Atlético de Madrid, a confirmé ce vendredi qu’il était “prêt” à jouer dimanche prochain contre l’Espanyol au stade RCDE, après avoir surmonté un traumatisme à la cheville, et Il a prédit qu’Antoine Griezmann “apportera une grande joie aux gens et à l’équipe” cette saison.

“Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Antoine. Nous nous connaissons. Je le connais depuis le premier jour ici. C’est un garçon humble, qui veut travailler et aider l’équipe. Il l’a montré lors de sa première étape ici et je suis sûr qu’il donnera beaucoup de joie aux fans de l’Atleti et à nous en tant qu’équipe », a déclaré le défenseur central avant la projection du documentaire « Une autre façon de comprendre la vie » , qui examine comment l’équipe rojiblanco a remporté le dernier titre de champion.

“Avec l’arrivée d’Antoine, nous avons plus d’options à l’avant. Bien sûr, ils peuvent jouer ensemble (Griezmann, Luis Suárez et Joao Félix). Nous pouvons varier le système”, a poursuivi Savic, qui a expliqué que il est “prêt” à jouer dimanche, comme il l’a démontré lors de la séance d’entraînement du matin ce vendredi, alors qu’il a déjà rejoint le groupe.

L’Atlético est-il le favori de la Ligue ? “Nous venons de le gagner, mais nous en avons commencé un nouveau et il est trop tôt pour parler encore des favoris, car nous n’avons disputé que trois matchs. Après 25 ou 30 matchs, vous pouvez parler de qui est le favori et de qui ne l’est pas, car il en reste encore beaucoup“, a répondu le défenseur central monténégrin, l’un des leaders de l’équipe sur et en dehors du terrain.

“C’est ma septième saison. Avec mon âge et le temps que j’ai passé ici, je me sens important. Il est moins important qui porte le bracelet. L’important est que nous soyons tous unis, tous ensemble et que nous ne sortions pas de cette ligne de travail que nous avons eue jusqu’à présent”, a-t-il ajouté avant la présentation du documentaire, disponible sur ‘Amazon Prime Video’, sur le stade Wanda Metropolitano.