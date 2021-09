Griezmann entre dans sa première convocation à son retour à l’Atlético

in

09/11/2021

Le à 20:16 CEST

attaquant français Antoine Griezmann a été inclus pour la première fois dans une sélection avec l’Atlético de Madrid à son retour au club madrilène après deux saisons à Barcelone, pour jouer contre lui dimanche Espanyol (14h00), où il pointe vers les onze de départ.

Griezmann, 847 jours après son dernier match avec l’Atlético, est la grande nouvelle d’une convocation de 21 joueurs, qui comprend les internationaux qui sont revenus avec leurs équipes nationales, dont l’Argentin Rodrigo de Paul et l’Uruguayen José María Giménez qui se sont entraînés en salle ce samedi.

Seul l’attaquant serbe Ivan Saponjic a été exclu de l’équipe en raison d’une décision technique.

La citation inclut les gardiens Jan Oblak et Benjamin Lecomte ; les défenseurs José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kieran Trippier et Sime Vrsaljko.

Les milieux de terrain incluent Geofrey Kondogbia, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera et Yannick Carrasco ; et Joao Félix, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ángel Correa et Matheus Cunha ont été convoqués comme attaquants.

L’Atlético s’envole pour Barcelone, où il passera la nuit de dimanche pour disputer le retour de LaLiga Santander au stade RCDE de Cornellà-El Prat.