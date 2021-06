Griezmann est “l’un des plus grands joueurs de tous les temps” – Deschamps

L’entraîneur de la France Didier Deschamps a fait l’éloge de l’attaquant barcelonais Antoine Griezmann et pense que le joueur de 30 ans est un vrai grand du jeu.

Deschamps a discuté de Griezmann lors d’une conférence de presse vendredi avant le deuxième match de l’Euro 2020 de la France contre la Hongrie samedi.

« Il fait partie de ces joueurs capables de changer de jeu », a-t-il déclaré. « Il est très créatif, il a cette capacité à sortir des sentiers battus, c’est remarquable à regarder.

« Il a battu un (départ) record. Il joue dans des matchs consécutifs, merveilleusement pour lui. Il n’a peut-être plus 20 ans, mais il prend très bien soin de lui.

“Vous pouvez voir l’influence qu’il a avec les buts qu’il marque et les passes décisives qu’il fait. Ajoutez ensuite à cela la capacité qu’il a de changer le jeu, tout en se retirant et en faisant ses devoirs défensifs. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, à la fois en Europe et dans le monde.

Origine | Yahoo