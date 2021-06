Griezmann et la France commencent l’Euro 2020 avec une victoire serrée sur l’Allemagne

in

Le match le plus attendu de la première semaine de l’Euro 2020 a été principalement une déception, car la France et l’Allemagne se sont pour la plupart refusées pendant 90 minutes et les vainqueurs de la Coupe du monde en titre sont sortis avec une étroite victoire 1-0.

Antoine Griezmann a joué les 90 minutes et a été assez calme toute la nuit, tandis qu’Ousmane Dembélé est entré en jeu en tant que remplaçant tardif pour perdre un peu de temps pour la France.

Le jeu suivait à peu près le même scénario dans son intégralité : l’Allemagne détenait près de 60% de la possession et essayait de trouver des espaces tandis que la France défendait dans un bloc bas et cherchait à contre-attaquer.

Mats Hummels a marqué le seul but du match, mais ce n’était pas comme cela qu’il voulait que cela se passe alors que le défenseur du Borussia Dortmund a tenté de dégager un centre de Hernández mais a trouvé la lucarne de son propre filet :

Le plan de la France a beaucoup mieux fonctionné tout au long de la nuit, en grande partie grâce à une excellente performance au milieu de terrain de l’équipe française de Paul Pogba et N’Golo Kanté qui contrôlait tout au centre du parc, et Mbappé a eu quelques démonstrations ridicules de vitesse et force sur la pause.

La France a eu deux buts refusés en seconde période pour hors-jeu de Mbappé, mais ils n’ont pas coûté cher aux Bleus qui ont à peine été mis en cause par l’attaque allemande en seconde période, à l’exception des derniers instants du temps additionnel.

Le Portugal et la France commencent avec des victoires, et l’Allemagne a du pain sur la planche si elle veut avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Malheureusement, ils obtiennent le Portugal ensuite tandis que la France affronte la Hongrie avec une chance de se qualifier avec une victoire selon le déroulement de l’autre match.