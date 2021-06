Griezmann et la France en tête du groupe de la mort de l’Euro 2020 avec un match nul contre le Portugal

in

La phase de groupes de l’Euro 2020 est terminée, avec la conclusion du Groupe de la Mort aussi excitante que possible, et Antoine Griezmann et la France se sont imposés grâce à un match nul 2-2 contre le Portugal à Budapest.

Le match revanche de la finale de l’Euro 2016 était une affaire physique serrée avec peu d’occasions au début, et l’arbitre Antonio Mateu Lahoz a été l’une des stars du spectacle, accordant trois pénalités dans le match. Deux d’entre eux étaient pour le Portugal, tous deux convertis par Cristiano Ronaldo, et l’autre pour la France qui a été marqué par Karim Benzema.

Benzema a marqué le meilleur but du match, le seul du jeu ouvert et un but marqué par une passe décisive de Paul Pogba.

Ce but a donné l’avantage à la France avant que Ronaldo n’égalise avec son deuxième penalty, et les dernières minutes ont été dominées par les Français qui sont passés très près du troisième, avec Griezmann l’un des deux hommes arrêté par un double arrêt ridicule de Rui Patrício.

Le tirage au sort a confirmé la France et le Portugal comme les deux premiers du groupe, et ils sont rejoints en huitièmes de finale par l’Allemagne qui a dû attendre la 84e minute pour s’échapper avec un match nul 2-2 contre la Hongrie pour terminer troisième et se qualifier par le peau de leurs dents.

Les huitièmes de finale sont programmés avec plusieurs affrontements exceptionnels à attendre, et quatre des huit matchs mettront en vedette des joueurs de Barcelone. Voici la liste complète des huitièmes de finale :

huitièmes de finale de l’EURO 2020 : Pays de Galles contre Danemark

Italie contre Autriche

Pays-Bas contre République tchèque

Belgique contre Portugal

Croatie contre Espagne

France contre Suisse

Angleterre contre Allemagne

Suède vs Ukraine pic.twitter.com/218tDU77Mh – ESPN FC (@ESPNFC) 23 juin 2021

Je ne peux pas. Attendez.