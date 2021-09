Griezmann et les retrouvailles avec Simeone

01/09/2021 à 08:52 CEST

L’attaquant pair du FC Barcelone, Antoine Griezmann, est revenu en prêt avec option d’achat obligatoire à l’Atlético de Madrid, club dont il a quitté il y a deux saisons pour 120 millions d’euros.. Sa performance à Barcelone n’a pas été comme prévu, et la grave situation économique du club a fini par conduire l’attaquant à Wanda Metropolitano.

français, qui ça allait être important sur le plateau culé avec le départ de Leo Messi au PSG, sera à nouveau sous les ordres de Cholo Simeone, le technicien qui lui a donné le plus de performances tout au long de sa carrière sportive. Avec l’Argentin, Griezmann a été le joueur qui a disputé le plus de matchs (257), celui qui a marqué le plus de buts (133) et le deuxième qui a distribué le plus de passes décisives (46).

1 – @AntoGriezmann dans sa première étape à @Atleti toutes compétitions confondues :

🥇 Joueur ATM avec le plus de jeux joués (257)

🥇 Joueur ATM avec le plus de buts marqués (133)

🥈 Joueur ATM avec le plus de passes décisives (46)

Retour pic.twitter.com/L6hSYxFuDm – OptaJose (@OptaJose) 31 août 2021

Le joueur de 30 ans, également ancien membre de la Real Sociedad, affronte sa deuxième étape dans la capitale, où il espère revenir à une performance optimale qui aidera l’équipe à maintenir son hégémonie en Liga et à aller loin en Ligue des champions., le grand sujet en suspens.

Une période intense à Barcelone

L’arrivée de Griezmann à Barcelone a eu lieu une seule saison après avoir annoncé qu’il renouvelait avec l’Atlético de Madrid. Au milieu de tant de controverses, la vérité est que le joueur n’a pas été en mesure d’offrir une performance à la hauteur de son prix : n’a pas trouvé sa place sur les ardoises de Valverde, Setién ou Koeman.

Le joueur met un terme à deux saisons au cours desquelles il a disputé un total de 102 matches officiels et au cours desquelles il a marqué 35 buts et distribué 17 passes décisives.. Il s’entendait bien avec Leo Messi, mais il ne savait pas comment briller et montrer le potentiel avec lequel il a atterri.