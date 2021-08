Griezmann et Pique défendent Umtiti après les huées de Barcelone

Antoine Griezmann et Gerard Pique ont tous deux défendu Samuel Umtiti après que le Français ait été hué par des supporters de Barcelone lors du Trophée Gamper dimanche soir.

Umtiti est entré en jeu après une heure pour Ronald Araujo, ce qui a conduit certains des fans de l’Estadi Johan Cruyff à se moquer et à siffler.

Pique a demandé aux supporters pendant le match d’applaudir au lieu de siffler et a également abordé la situation dans une interview d’après-match.

Il a déclaré aux journalistes : « Les gens ont parfaitement le droit de s’exprimer, mais les sifflets n’aident pas.

Griezmann a également répondu par un message de soutien dans un post sur Instagram.

Umtiti a été bouleversé par les huées et serait allé directement dans le tunnel après le match, ce qui signifiait qu’il ne faisait pas partie du groupe lorsque le trophée Gamper a été présenté.

Le Français a également répondu par une publication sur Instagram après le match. Il a écrit: “Parfois, il vaut mieux ne rien dire et laisser le silence s’occuper des choses.”

Umtiti est fortement lié à une sortie depuis un certain temps, mais reste au club et, pour l’instant du moins, semble prêt à rester. Le Barça aurait proposé de libérer Umtiti et Pjanic plus tôt cet été, mais aucun des deux joueurs n’était enthousiaste.