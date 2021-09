Griezmann était « fou » de retourner à l’Atletico

Rien de tel que de frotter un peu de sel dans la plaie. Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a déclaré dans une interview cette semaine qu’Antoine Griezmann était fou de revenir à l’Atletico. Tellement excité en fait qu’il a crié et a ri lorsqu’il a parlé à Cerezo au téléphone.

Bon, j’ai inventé cette deuxième partie.

Mais Griezmann était apparemment assez excité de retourner à l’Atletico après deux années étranges à Barcelone. Je suis sûr qu’il n’aura pas beaucoup de mal à reconquérir les fans après qu’ils l’auront vu lui et Luis Suarez s’entendre bien.

« Nous avons eu la chance d’avoir Griezmann pour les deux prochaines années. On ne comptait pas sur lui (pour cette saison), mais on ne savait pas non plus que Saul allait partir (pour Chelsea). Enfin tout est passé.

«Il est parti d’une manière étrange, mais il pense qu’il était fou de revenir à l’Atletico. Il y a des fans qui n’aimeront pas ça, mais il y en a d’autres qui étaient ravis qu’il soit revenu.

« Au final, ce qui est important, ce sont les performances et le fait d’avoir la meilleure équipe possible. Il est venu dans un accord brillant pour nous et cela montre à quel point il voulait jouer ici.

Cerezo | La source