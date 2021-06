Griezmann, la France éliminée de l’Euro 2020 aux tirs au but

L’Euro 2020 pourrait bien être le meilleur tournoi international de l’histoire récente, et nous n’en avons même pas encore fini avec les huitièmes de finale. Un tournoi plein de grands matches à élimination directe a vu un autre classique et un autre bouleversement lundi alors que la France, vainqueur de la Coupe du monde en titre, est sortie grâce à un match nul 3-3 mémorable et une défaite aux tirs au but contre la Suisse à Bucarest.

Le match tardif de lundi était très similaire à celui que nous avons vu plus tôt entre la Croatie et l’Espagne, avec les outsiders qui ont rapidement pris les devants : Steven Zuber a joué un centre de la gauche et Haris Seferovic a dominé Clément Lenglet de Barcelone, le partant surprise du L’équipe de France, pour reprendre la tête du match d’ouverture.

Lenglet était dans l’équipe parce que Didier Deschamps voulait changer de formation en trois retours pour correspondre au système suisse, mais la France avait l’air décousue du saut et n’a pas pu mettre en place une attaque significative pendant toute la première mi-temps.

Deschamps a éliminé Lenglet à la mi-temps pour amener Kingsley Coman, et le changement a fonctionné car les Français semblaient plus naturels et à l’aise sur le terrain. Et puis, dans les cinq minutes du début de la seconde mi-temps, le jeu a changé.

VAR a repéré un penalty de Benjamin Pavard sur Zuber, et Ricardo Rodriguez est intervenu pour tenter de marquer 2-0 sur place, mais son penalty a été sauvé par Hugo Lloris. Quatre minutes après cet échec, la France menait déjà 2-1 grâce à deux buts de Karim Benzema, le deuxième après une magnifique interaction entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

La France a ensuite fait 3-1 avec un hurleur de Paul Pogba, et la France semblait prête à avancer avec 15 minutes à jouer.

Mais tout comme nous l’avons vu en Croatie contre l’Espagne, les outsiders n’étaient pas encore prêts à mourir. Seferovic a marqué une autre tête puissante dans la surface pour porter le score à 3-2, et le remplaçant Mario Gavranovic a marqué une beauté pour envoyer le match en prolongation :

La France était la meilleure équipe dans les 30 minutes supplémentaires et avait d’excellentes chances de marquer le vainqueur, le gros tombant à Mbappé à l’intérieur de la surface de réparation, mais le phénomène du PSG l’a en quelque sorte raté.

Nous sommes entrés dans une séance de tirs au but et les neuf premiers tireurs ont marqué des pénalités parfaites, laissant à Mbappé la responsabilité de porter le score à 5-5 et de maintenir la France en vie. Il est monté au créneau, et Yan Sommer est arrivé en force pour faire l’arrêt et éliminer les favoris :

La Suisse affrontera l’Espagne en quarts de finale, mettant fin à une journée mémorable de football international avec 14 buts, 240 minutes et un énorme bouleversement. Wow.