Griezmann marque, Dembélé blessé alors que la France fait match nul contre la Hongrie lors du deuxième match de l’Euro 2020

Devant une foule bruyante à Budapest, la Hongrie a produit la première grande surprise de l’Euro 2020 alors qu’elle a tenu la France à un match nul 1-1 lors de son deuxième match de phase de groupes, avec Antoine Griezmann de Barcelone sur la cible pour les Français et Ousmane Dembélé blessé après une comparution de remplacement de 30 minutes.

L’équipe locale avait déjà joué un excellent match lors de son premier match contre le Portugal malgré une défaite 3-0, et elle a encore une fois fait preuve d’une grande résilience pendant les 90 minutes contre les Bleus.

Les Hongrois savaient qu’ils n’étaient pas aussi talentueux que les Français mais pouvaient égaliser les choses avec beaucoup d’efforts et de cœur, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. La France a créé de nombreuses occasions de marquer en première mi-temps, mais Karim Benzema et Kylian Mbappé ont gaspillé devant le but, et Fiola les a fait payer, donnant l’avantage à l’équipe locale avec leur seule chance du match.

La France a eu 45 minutes pour renverser le résultat et a certainement beaucoup attaqué en seconde période, Dembélé frappant le poteau avec sa première touche comme remplaçant, l’une des nombreuses occasions pour l’équipe à l’extérieur.

Mais ils n’ont pu trouver le chemin des filets qu’une seule fois grâce à un Griezmann alerte qui a été le plus rapide au ballon après un mauvais dégagement d’Orban.

Les dernières minutes ont été consacrées à la Hongrie essayant de conserver le résultat alors que la France mettait la pression, et Varane a raté une tête dans la dernière chance du match.

Les deux points perdus ne sont pas la fin du monde pour la France qui semble toujours en bonne position pour se qualifier, mais ils étaient de grands favoris pour remporter celui-ci et n’étaient pas assez clyniques pour le faire.