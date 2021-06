Griezmann n’est pas rentré en France avec le reste de l’équipe

in

30/06/2021 à 18h15 CEST

Après l’élimination de la France du Championnat d’Europe après avoir perdu aux tirs au but contre la Suisse, les internationaux sont revenus à Paris avec l’équipe nationale. Ils sont tous rentrés dans la capitale sauf Griezmann, Lenglet et Varane, qui a demandé à l’équipe nationale de se rendre directement de Bucarest au lieu de vacances.

La défaite de l’équipe dirigée par Deschamps a été l’une des plus notoires – avec le Portugal – depuis fiIls étaient l’un des favoris pour remporter la compétition. Pourtant, la Suisse s’est montrée capable de leur tenir tête et même de gagner aux tirs au buts. Gavranovic était le héros du match, puisqu’il a réussi à forcer la prolongation à une minute de la fin du match, donnant à son pays la possibilité d’atteindre les quarts de finale après avoir battu l’un des candidats pour remporter le tournoi.

Avec ce retour précipité, le trois footballeurs français ont anticipé leurs vacances. Après le petit déjeuner et le dernier discours de Deschamps, Griezmann, Lenglet et Varane, ils se sont rendus directement pour profiter des jours précédant le début de la saison prochaine, puisque aucun des trois ne jouera les Jeux Olympiques avec la sélection.

Après cette suppression, ils sont même compte tenu de la continuité du sélecteur. Et encore plus après avoir connu le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid, qui sonne déjà comme l’un des candidats à occuper le banc français.