Griezmann, parmi les meilleurs buteurs français

L’attaquant de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann a marqué un doublé lors de l’importante victoire de la France sur la Finlande et est déjà le troisième meilleur buteur de l’histoire de France.. Avec 41 buts, il a égalé Michel Platini et il n’est qu’à cinq derrière Olivier Giroud (46) et 11 derrière Thierry Henry (52), qui complètent le podium.

français, qui ce même été, il a quitté le FC Barcelone pour retourner à Wanda Metropolitano, a mené les hommes de Didier Deschamps lors du dernier match de la trêve de l’équipe nationale à un moment clé. Après cinq nuls consécutifs, la France est revenue sur le chemin de la victoire et s’est consolidée en tant que première classée du groupe D et a commencé à caresser le billet pour la Coupe du monde du Qatar 2022..

40 – Antoine Griezmann est devenu le quatrième joueur à inscrire 40 buts pour la France 🇫🇷, après Michel Platini, Thierry Henry et Olivier Giroud. Le prince. pic.twitter.com/OcuFh5OElc – OptaJose (@OptaJose) 7 septembre 2021

L’ancien joueur de la Real Sociedad a connu un début de saison difficile en omettant d’ajouter lors de ses trois premiers matchs avec Barcelone. Lors d’une dernière journée folle du marché, le joueur revient en prêt à l’Atlético de Madrid et a découvert avec la France : trois buts en trois matchs qui laissent la France avec un pied lors de la prochaine Coupe du monde., où il défendra le titre.

A deux matchs du centenaire

Antoine Griezmann pourrait atteindre le centenaire lors de la prochaine pause en équipe nationale. Ajoutez un total de 98 matchs internationaux officiels et il fait déjà partie des 10 meilleurs joueurs qui ont défendu l’équipe nationale le plus de fois dans toute son histoire, juste derrière le car, Didier Descamps (103), et devant Laurent Blanc et Bixente Lizarazu (97).

Si le coach continue à compter sur lui lors des prochains matches, l’attaquant de l’Atlético de Madrid pourrait même monter sur le podium, désormais mis en place par Thierry Henry (123), Hugo Lloris (129) et Lilian Thuram (142).