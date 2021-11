11/03/2021

Le 11/04/2021 à 00h12 CET

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, a attaqué l’UEFA et l’arbitrage via son compte Twitter personnel après l’arbitre du match contre Liverpool, Danny Makkelie, expulsera Felipe après la première demi-heure de jeu : « Contre tout et contre tout le monde !. Le Brésilien a frappé Sadio Mané par derrière sans intention de contester le ballon et le défenseur central s’est rendu aux vestiaires avant la fin de la première mi-temps et a été 2-0 au tableau d’affichage.

français, qui Le marché de l’été dernier est arrivé du FC Barcelone sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire, a été exclu du match vital contre Liverpool de Jürgen Klopp par suspension. L’attaquant a vu le carton rouge juste devant Liverpool avant le match et l’Atlético a fini par succomber 2-3 dans le Wanda Metropolitano.

Contre tout et contre tout le monde ! ❤️🤍 #AtletiForever – Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 3 novembre 2021

Les rojiblancos tombent momentanément à la troisième place du groupe avec quatre points après le match nul de Porto avec l’AC Milan dans l’autre match de groupe. Ceux de Cholo Simeone joueront le classement avec l’équipe portugaise dans les deux prochains jours : ils accueillent l’AC Milan et visitent Porto dans le dernier. L’option d’être premier du groupe étant exclue, l’équipe du matelas cherche une passe pour les huitièmes de finale et évite la chute en Ligue Europa.