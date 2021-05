Griezmann pourrait être le remplaçant de Ronaldo de la Juve – Rapport

Barcelone et Antoine Griezmann ont eu une relation assez tumultueuse jusqu’à présent. Le Français est venu à Barcelone au milieu de la fanfare et des attentes élevées. Bien qu’il n’ait pas répondu aux attentes toujours plus élevées, Griezmann n’a pas été un désastre complet. En fait, il a été un joueur vraiment solide. Il vient juste de venir au club pour une charge d’argent.

Cela a conduit à des rumeurs concordantes selon lesquelles le Barça pourrait chercher à le décharger cet été. Un rapport plus récent du Sport a souligné que Griezmann pourrait faire partie du groupe de déchargement du Barca pendant l’intersaison.

L’un des clubs qui pourraient être intéressés par lui serait la Juventus. Il y a une chance que Cristiano Ronaldo quitte le club italien cet été, et Griezmann peut être une option pour un remplacement.

Les finances impliquées dans ces choses me laissent croire que c’est du fourrage Internet. Cependant, il y a toujours une chance, je suppose.