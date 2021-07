Griezmann prêt à accepter une baisse de salaire pour rester à Barcelone – rapport

L’avenir d’Antoine Griezmann à Barcelone reste l’objet de spéculations continues au milieu des rumeurs selon lesquelles l’international français pourrait être vendu cet été pour libérer de l’espace sur la masse salariale et permettre au club de financer le nouveau contrat de Lionel Messi.

La dernière mise à jour vient de Diario Sport qui réitère que Griezmann n’est intéressé à partir que s’il veut retourner à l’Atletico Madrid, mais est prêt à s’asseoir et à parler d’une baisse de salaire qui pourrait le voir rester au Camp Nou.

Le joueur de 30 ans n’est apparemment pas intéressé par un transfert en Premier League, mais serait heureux de travailler à nouveau avec Diego Simeone au stade Wanda Metropolitano.

Cependant, la mise à jour indique également que “l’idée” de Griezmann est de rester à Barcelone et qu’il n’a pas encore eu la possibilité de partir. Le Français a repris l’entraînement la semaine dernière et a disputé la victoire amicale de samedi contre Gérone.

On pense que le club parlera à Griezmann de son avenir et l’attaquant n’aurait aucun problème à s’asseoir et à parler de réduire son salaire dans le but d’aider la crise financière du club.

Il semble probable que le Barça aurait également besoin d’une foule d’autres joueurs pour réduire également leurs salaires pour que les chiffres s’additionnent, ce qui signifie que de grandes décisions doivent être prises et assez rapidement aussi avec le début de la nouvelle saison de la Liga maintenant moins de trois semaines loin.