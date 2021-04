Griezmann réagit à la victoire de Barcelone sur Villarreal

Antoine Griezmann a fait part de ses réflexions sur l’affrontement de Barcelone contre Villarreal dimanche après avoir marqué les deux buts des visiteurs lors de la victoire 2-1.

Les Catalans ont pris du retard lorsque Samuel Chukwueze a ouvert le score mais a riposté presque instantanément avec une belle puce de Griezmann.

Le Français a ensuite attrapé son deuxième après une mauvaise passe arrière de Juan Foyth et a évoqué sa performance après le coup de sifflet final.

«Nous n’avons pas baissé la tête et nous avons travaillé ensemble. Avant le but, nous avions des chances, marquer en premier facilite les choses », a-t-il déclaré. «J’essaye de me placer entre les arrières centraux et de trouver de l’espace. Ce n’est pas ma position mais c’est un honneur d’être à Barcelone avec ces coéquipiers et d’apprécier ce que nous faisons avec des buts, des passes décisives ou un travail acharné.

La victoire rapproche Barcelone du titre de champion et Griezmann espère que son équipe pourra continuer et gagner ses six derniers matchs.

“Nous voulons tous gagner la Liga, mais il y a quatre équipes qui se battent pour cela”, a-t-il ajouté. «Nous essaierons de gagner tous nos matchs, c’est le seul moyen de devenir champions. Ce ne sera pas facile, mais nous avons l’équipe pour y parvenir. Nous sommes en retard et nous devons tout donner pour gagner le championnat. Source | sport

Barcelone revient au jeu jeudi au Camp Nou lorsqu’il affrontera Grenade.