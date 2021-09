Griezmann recherche votre site

09/02/2021

Reste à savoir comment les supporters de l’Atlético recevront Antoine Griezmann le jour de la reprise des Français avec le maillot rouge et blanc. Simeone, cependant, reçoit l’ancien bleu à bras ouverts. L’Argentin a été le principal partisan de sa signature. Il était déterminé à l’avoir à nouveau sous ses ordres et a fini par s’en tirer malgré les doutes qui existaient dans la direction sportive concernant le retour de l’attaquant après son passage discret à Barcelone. El Cholo, en revanche, rappelle à Griezmann qui a demandé une place à la table de Messi et Cristiano et veut récupérer cette version.

Son ajustement dans le onze ne semble pas simple. Surtout, vu les bonnes performances qu’il offre sangle au poste théorique que devrait jouer Griezmann : le deuxième attaquant. Le Rosario a fait une dernière ligne droite fantastique la saison dernière et au début de cette campagne, l’équipe était derrière lui avec ses objectifs. Il en compte déjà trois en autant de matchs et est même dans le Pichichi avec Carlos Soler, Lamela et Vinícius. Prendre possession de lui, par conséquent, ne sera pas une bagatelle. Comme si cela ne suffisait pas, Joao Félix il attend également son opportunité dans cette même position. Autocollants répétés et beaucoup de concurrence. Plus haut, Luis Suarez semble immobile avec Cunha dans la chambre.

Une autre option pour s’adapter à Griezmann serait que Simeone modifie son 3-5-2 habituel pour continuer à jouer avec trois attaquants. Mais il semble qu’il soit difficile que cela se produise. C’est le schéma qui a fait de l’Atlético le champion de la Ligue et si quelque chose n’est pas cassé il vaut mieux ne pas essayer de le réparer.

La rediffusion de Griezmann avec l’Atlético, tout indique que ce sera contre l’Espanyol après la pause de l’équipe nationale. Tout indique qu’il partira du banc et disposera de quelques minutes en seconde période. Le Cholo respecte la hiérarchie du groupe et le Français devra à nouveau gagner la place. Là où le patron règne, le marin ne règne pas.