Griezmann reçoit l’autorisation de s’entraîner

01/03/2022 à 21:52 CET

Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, pourra rejoindre son équipe et s’entraîner ce mardi après avoir reçu l’autorisation de la Liga, car « il s’agit d’un cas d’infection résolu qui remplit les conditions fixées par la ‘Stratégie de détection précoce, de surveillance et de contrôle du Covid -19 du ministère de la Santé en date du 19 décembre 2021′ », a rapporté le club rojiblanco ce soir sur son site internet.

L’international français, qui a été testé positif jeudi dernier grâce aux tests PCR qu’il a subis lors du retour au travail de son équipe après les vacances de Noël, a annoncé hier soir un résultat négatif.

Griezmann était « asymptomatique et isolé à domicile, respectant les recommandations des autorités sanitaires »a ajouté l’entité rojiblanca, qui aura à nouveau le footballeur disponible à partir de ce mardi pour s’entraîner à la Majadahonda Sports City.

Une autre chose est que le match de jeudi prochain en Copa del Rey contre le Rayo Majadahonda au Wanda Metropolitano ou celui de dimanche suivant contre Villarreal au stade La Cerámica est là pour jouer, puisque Griezmann se remet d’une blessure musculaire qu’il a subie le Le 12 décembre contre le Real Madrid qui le maintient dans le doute pour les deux engagements.

L’attaquant, le deuxième meilleur buteur de l’Atlético cette saison, avec sept buts, a été faible pour cette raison lors des trois derniers matchs contre Séville, Grenade et ce dimanche contre le Rayo Vallecano, bien que dans ce dernier cas, il ait également été ajouté covid- 19 mis à part sa maladie musculaire.

Une fois l’infection par Diego Simeone et Griezmann terminée, Trois joueurs de l’équipe rojiblanco sont toujours isolés par le Covid-19 : Joao Félix, Héctor Herrera et Koke Resurrección, dont les positifs ont également été détectés jeudi dernier.

Dans le même temps, l’entraîneur argentin a des pertes sûres pour Villarreal de José María Giménez et Luis Suárez, en raison d’une pénalité par cycle de cinq cartons jaunes, en attente de confirmation par le Comité de la compétition de la Fédération espagnole de football, en plus des doutes de Marcos Llorente, Stefan Savic et le Griezmann susmentionné, en train de se remettre de leurs blessures musculaires respectives.