Griezmann rejoint l’Atletico Madrid alors que Barcelone remplace le choc

L’Atletico Madrid a conclu un accord sensationnel pour re-signer Antoine Griezmann prêté par Barcelone avec une obligation d’achat.

L’attaquant français était une figure extrêmement populaire pendant son séjour dans la capitale espagnole, marquant 133 fois en 257 apparitions. Cependant, il a rejoint Barcelone dans le cadre d’un énorme contrat de 120 millions d’euros à l’été 2019.

Le déménagement au Barça, cependant, n’a pas fonctionné comme prévu. Après avoir lutté pour retrouver sa meilleure forme, il a marqué 35 buts en 105 matchs pour les Catalans.

Mais ayant été obligé de couper les ponts avec Lionel Messi plus tôt dans l’été, Barcelone coupe également les liens avec Griezmann.

Il a fait l’objet d’un potentiel accord d’échange impliquant Saul Niguez plus tôt cet été. Cependant, avec des finances serrées au Camp Nou, ils ont été contraints de s’en aller.

Au lieu de cela, Griezmann retournera désormais au Wanda Metropolitano avec un prêt initial. Cela deviendra un contrat permanent de 40 millions d’euros l’été prochain. Cet accord sera conclu avec Saul Niguez accepte désormais de rejoindre Chelsea.

Griezmann sera chaleureusement accueilli à l’Atletico Madrid, où il a prospéré sous Diego Simeone la dernière fois.

Cela n’a jamais fonctionné pour lui au Barça, le joueur hué par ses propres fans après la victoire 2-1 de dimanche sur Getafe.

Discutant de la situation, le manager Ronald Koeman était loin d’être heureux.

“En tant que manager, je ne peux pas comprendre siffler notre propre joueur”, a-t-il déclaré.

« On pouvait le siffler s’il avait une mauvaise attitude ou s’il ne travaillait pas fort, mais Antoine a eu d’autres difficultés dans le jeu.

« Il n’a pas été aussi chanceux que nous pouvions l’espérer, mais ce n’est qu’un match.

«Je peux lui demander quatre buts… mais nous ne lui avons pas non plus créé d’occasions. De plus, en deuxième mi-temps, nous avons beaucoup perdu le ballon.

Barcelone se tourne vers Luuk de Jong

Barcelone, quant à lui, est confiant de signer Luuk de Jong en remplacement de Griezmann.

L’attaquant est autorisé à quitter Séville, après deux saisons en Andalousie.

Selon plusieurs rapports en Espagne, le déménagement de De Jong au camp Nou a tous été convenus.

L’ancien prêteur de Newcastle United signera un contrat de deux ans avec l’équipe de Koeman.

Il concourra pour une place en attaque aux côtés de Memphis Depay, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite et Sergio Aguero.

