Griezmann rentre chez lui

09/02/2021

Le à 16h32 CEST

Pour Griezmann, son pari avec le FC Barcelone ne l’a pas bien passé. Après une première tentative ratée et le documentaire qui a suivi, il a vécu deux saisons en culé et dans ce qui semblait être un « peut-être sans Messi la troisième fois, c’est le charme”, l’attaquant français quitte le Barça et revient à l’Atlético de Madrid sous forme de prêt avec achat en fin de saison si certaines conditions sont remplies.” J’ai tout donné pour ce maillot, j’ai été impliqué dans ce grand club », a-t-il déclaré dans le message d’adieu.

Griezmann a généré un doute constant parmi les fans du Barça lorsqu’ils ont compris qu’il ne contribuait pas assez ni dans les buts ni dans le travail, cela n’a jamais été compris avec Leo Messi. Ces faits, ainsi que grave problème économique que traverse le Barça, Ils ont fini avec Griezmann signant un retour à Madrid au bord de la fin du marché des transferts. Et ce n’est pas que Koeman ne l’avait pas, puisqu’il a débuté les trois premières journées cette saison. “Il me demande plus d’importance”Le Français a poursuivi après le match nul contre l’Athletic. Griezmann n’a pas pu dire “non” au club de matelas malgré le soutien de l’entraîneur néerlandais.

UN GRIEZMANN HISTORIQUE À CTÉ DE SIMEONE

Il y a cinq ans que Griezmann a vibré lors de sa première étape à l’Atlético de Madrid. Dans un premier temps l’adaptation ne sera pas un problème puisqu’il connaît la majorité des footballeurs et leur entraîneur, bien sûr. Après son passage à la Real Sociedad, « Cholo » Simeone était le grand supporter de l’attaquant français et qui l’a conduit à devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde. Les chiffres de Griezmann à l’Atlético parlent d’eux-mêmes : Dans cette première étape, il était le joueur qui a joué le plus de matchs (257), celui qui a marqué le plus de buts (133) et le deuxième qui a donné le plus de passes décisives (46). Des chiffres qui ont permis de remporter une Supercoupe d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Ligue Europa.

Saúl, Griezmann et De Jong : les trois signatures de la chaîne | Effectuer

“J’espère le casser à Barcelone. Je veux un joueur qui m’a tout donné pour bien faire pour lui”, a déclaré le sélectionneur argentin en juillet dernier. Désormais, et suite au souhait exprès de l’entraîneur lui-même, il aura à nouveau dans ses rangs un Griezmann qui, si tout va bien, donnera des résultats positifs dès la première minute.

RENCONTRE AVEC LUIS SUÁREZ

Avec l’incorporation de Griezmann à la dernière minute, on comprend moins la signature de Matheus Cunha. Le Brésilien est également milieu de terrain, et tout indique que Griezmann sera un incontournable du onze. Avec qui le visage sera plus vu dans les matchs sera Luis Suarez. Les deux ont coïncidé au Barça et maintenant ce sera à leur tour de faire de même à l’Atlético de Madrid. L’Uruguayen ajoutera sa deuxième saison dans le Wanda Metropolitano avec l’avantage d’avoir de bons chiffres lors de sa première année (21 buts en 32 matchs de Liga) et maintenant Griezmann l’accompagnera en attaque, où l’on suppose qu’avec la liberté dans le noyau et pour atteindre la surface, il n’aura aucun problème à jouer avec Suarez à l’avant.

Les Atléticos n’ont pas bien accueilli le documentaire ou le départ de Griezmann une saison plus tard. Même ainsi, on s’attend à ce que les fans de matelas, très bien les leurs, n’appellent pas un footballeur qui s’intègre très bien dans la philosophie du club. « J’ai hâte de rentrer à la maison » étaient les premiers mots de l’attaquant rojiblanco à son retour au club.