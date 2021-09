Griezmann se coupe les cheveux lors de sa présentation avec l’Atlético de Madrid

09/08/2021

Signé en retard le dernier jour du marché des transferts, le mardi 31 janvier aux portes de minuit, Antoine Griezmann il a créé sa deuxième mi-temps à l’Atlético de Madrid mercredi; une autre époque qui l’expose aux fans pour son vol vers Barcelone en 2019 et le réaffirme devant Diego Siméone, le technicien qui a le plus éclairé le « Petit Prince » français.

Ce n’était pas lui à Barcelone. Ni aussi décisif, ni comme buteur, ni comme assistant, ni aussi transcendant, ni aussi souriant qu’une période de cinq ans n’a été à l’Atlético de Madrid, lorsque chacun de ces traits les a transférés sur le terrain, élevé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à la temps, à la suite de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans des récompenses individuelles, telles que le Ballon de Bronze.

Retour à l’équipe rojiblanco, après leurs trois rencontres internationales avec l’équipe de France (75 minutes en 1-1 contre la Bosnie, avec son but et l’intégralité des matchs en 1-1 en Ukraine et 2-0 contre la Finlande, avec deux buts de son ), il a apprécié son retour à l’Atlético il y a une semaine à distance, depuis la concentration de Clairefontaine avec la France, jusqu’à ce mercredi, date effective de son retour réel à l’Atlético.

A Majadahonda, deux ans et quatre mois plus tard. Aux installations, à l’entraînement et aux retrouvailles avec son coach, Diego Siméone, la personne qui l’a déplacé au front pour le tirer vers ses plus hauts niveaux, dans les buts, dans le football et dans les passes décisives, et avec des coéquipiers qu’il avait déjà à son époque, tels que Stefan Savic, Thomas Lemar, Sime Vrsaljko ou Luis Suarez, en attendant que vous vous joigniez Résurrection de Koke, José María Giménez ou Ange Corréa, toujours concentrés avec leurs équipes nationales.

Dans sa réédition, l’Atlético a rendu visible l’étreinte de Griezmann avec Siméone; le geste le plus évident de la reprise qui est pour l’attaquant – redécouvert qui a donné le plus brillant – son retour dans l’équipe rojiblanco, avec laquelle ce mercredi il n’a eu qu’une séance de récupération entre le gymnase et les exercices en marge sur le terrain, après avoir joué 90 minutes hier soir avec la France.

C’est le retour à son refuge, à sa forteresse, bien que la perspective ait changé. Il y a des similitudes, mais aussi des différences par rapport à sa marche en 2019. Siméone est toujours aux commandes, l’attaquant français fait partie de son onze type même sans avoir fait ses débuts – avec le rôle très important qu’il a eu par le passé – et ils continuent Jan Oblak, Koke Résurrection, Stefan Savic, José María Giménez, Ángel Correa…

Ils ne sont plus, en revanche, ni Diego Godin ni Lucas Hernandez ni Philippe Luis ni Image de balise Juanfran Torres ni Thomas Partey ni Saúl Ñíguez ni Alvaro Morata ni Diego Costa, ses coéquipiers de sa dernière année à l’Atlético, comme il était et sera encore Yannick Carrasco ou Thomas Lemar, dont le présent ne ressemble en rien au passé de l’ailier français lorsqu’il partageait l’équipe rojiblanco avec Griezmann.

Et ils ont rejoint Marcos Llorente, Joao Félix, Kieran Trippier, Geoffrey Kondogbia, Matheus Cunha ou Luis Suarez, coéquipier à Barcelone et maintenant, à nouveau, à l’Atlético, où Griezmann a la concurrence pour la propriété d’un joueur de football du talent de l’attaquant portugais ou sangleBien qu’il parte apparemment des onze prévisibles, aussi indiscutable qu’il l’a été pendant cinq ans, lorsqu’il a marqué 133 buts en 257 matchs entre 2014 et 2019.

Mais le meilleur buteur en 47 ans de l’Atlético de Madrid, aussi le cinquième meilleur de l’histoire (il n’a d’avance que sur Luis Aragones, le meilleur de tous les temps, avec 172 ; Adrien Escudero, avec 169, Francisco Campos, avec 146, et José Eulogio Garate, avec 136), est un joueur qui a perdu l’agrément – au moins une partie importante – des tribunes, qui s’est sentie trahie alors, encore blessée, par le départ de l’attaquant via la clause de résiliation à Barcelone à l’été 2019.

L’idole du ‘7’ et athlétique de l’époque – il portera désormais le ‘8’ – est suspect pour les supporters de l’Atlético depuis qu’il a décidé d’aller au club du Barça, avec lequel il a marqué 35 buts en 102 matchs sur deux parcours, voire plus donc avec la forme comment elle l’a fait : dans une négociation dans le dos de l’entité rojiblanca, selon son propre récit à l’époque, qui a commencé en février 2019, quand l’équipe a tout joué en Ligue et en Europe, en ronde de 16 contre la Juventus à Turin .

« Dans les jours qui ont suivi ladite réunion (le 14 mai 2019 lorsqu’il a communiqué son départ à Simeone, Gil Marin et Berthe), l’Atlético de Madrid a appris que le Fútbol Club Barcelona et le joueur étaient parvenus à un accord en mars dernier, plus précisément dans les jours qui ont suivi le match retour de notre match de Ligue des champions contre la Juventus, alors qu’ils négociaient les conditions de l’accord depuis la mi-temps. février », a déclaré l’Atlético de Madrid, qui a également exprimé « son rejet le plus énergique du comportement des deux ».

“Bonjour, les Atléticos; je suis là”, a proclamé ce mercredi souriant, deux ans et quatre mois plus tard, l’attaquant des réseaux sociaux du club rojiblanco, avant l’entraînement matinal à la Cité sportive de Majadahonda.

Comment se passera votre accueil au Wanda Metropolitano ? C’est un doute qui durera au moins une semaine et demie de plus, jusqu’aux retrouvailles de Griezmann avec les supporters lors du prochain match à domicile de l’Atlético, le 18 septembre contre l’Athletic. Avant d’avoir un autre rendez-vous, la rediffusion contre l’Espanyol au stade RCDE.

LUIS SUÁREZ, JOAO FÉLIX ET HERRERA, DISPONIBLES; SAVIC, DANS LE DOUTE

Pour ce match, Diego Siméone vous aurez déjà à votre disposition Luis Suarez, qui achève déjà de se remettre de l’œdème du genou qui l’a séparé de la dernière ligne droite du dernier match contre Villarreal ; un 2-2 dont l’équipe rojiblanco doit se refaire immédiatement. L’un des objectifs était de ‘9’, qui a réédité la propriété.

La question est de savoir s’il le gardera face à l’Espanyol, plutôt pour sa récente récupération ou par simple précaution, car son statut de titulaire dans le onze type est incontestable, même s’il y a actuellement de la concurrence, avec l’incorporation de Antoine Griezmann, avec le moment spectaculaire de Ange Corréa, avec la signature de Matheus Cunha et avec la récupération de Joao Félix.

Intervenu pour la gêne à la cheville droite le 2 juillet, l’attaquant portugais s’entraîne avec le groupe depuis la semaine dernière, déjà prêt à entrer en jeu, ainsi que Hector Herrera, qu’il est déjà remis de son malaise musculaire. Ils étaient tous les deux bas les trois premiers jours.

En échange, Stefan Savic est incertain pour le match contre l’Espanyol en raison d’un traumatisme direct à la cheville subi lors du duel avec son équipe vendredi dernier contre les Pays-Bas, dans lequel il a été remplacé à la mi-temps. Il suit une cure de kinésithérapie, il ne s’entraînera pas non plus ce jeudi et est en attente d’évolution. Il est le seul à côté de Jan Oblak qui a tout joué cette saison.