Griezmann se dévoile avec l’Atlético de Madrid

20/10/2021 à 15h47 CEST

L’attaquant de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann a marqué deux fois contre Liverpool lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, mais l’équipe n’a pas réussi à marquer. Les buts de Mohamed Salah (2) et Keïta ont accordé trois points à l’équipe britannique, ce qui consolide à la première place avec cinq points d’avance à trois tours de la fin.

Le Français, arrivé cet été de Barcelone, a riposté après un départ avec certaines difficultés pour être décisif et a signé un nouveau doublé dans la compétition continentale maximale, le sixième en tant que joueur de l’Atlético de Madrid, chose qui n’était pas arrivée depuis octobre 2018 contre Bruges.

6e – @AntoGriezmann a marqué son sixième doublé en @LigadeCampeones, le tout avec @Atleti. C’est la première qu’il réalise depuis octobre 2018 (avant le @ClubBrugge). Aucun autre joueur de matelas n’a marqué plus de deux doublés dans la compétition. Star. pic.twitter.com/OxW10YfIGS – OptaJose (@OptaJose) 19 octobre 2021

L’ancien joueur de Barcelone est le joueur qui l’a réalisé le plus de fois dans l’histoire du club dans cette compétition. Au total, l’attaquant ajoute 28 buts en UEFA Champions League : 24 avec l’Atlético de Madrid et quatre avec Barcelone (deux à chaque saison, 2019/20 et 2020/21). En compétition européenne, le Français a disputé 84 matchs, marqué 35 buts et distribué 12 passes décisives.

Première place, une mission (presque) impossible

Les rojiblancos sont tombés dans le Wanda Metropolitano contre Liverpool et compliquent la première place du groupe : à trois tours de la fin, l’équipe de la capitale compte cinq points de retard sur les Britanniques. Ils pourraient même être laissés de côté mathématiquement s’ils ne marquent pas à Anfield lors de la quatrième journée., étant contraint de se battre avec l’AC Milan et Porto pour la deuxième place.

L’équipe de Cholo Simeone a réussi à égaler le 0-2 initial de Liverpool, mais n’ont pu éviter la défaite finale et ils ont laissé échapper l’option de dépasser le rouges au classement général du groupe B. Malgré tout, selon les prévisions, L’Atlético de Madrid reste le favori face à l’AC Milan et Porto pour décrocher le ticket pour les huitièmes de finale avec Liverpool.