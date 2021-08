Griezmann, sur la liste française avec Mbappé et Benzema

26/08/2021 à 14h42 CEST

Didier Deschamps, sélectionneur de la France, a dévoilé sa liste d’effectifs pour le triple engagement français en route pour la Coupe du monde au Qatar. Et comme d’habitude, le blaugrana Antoine Griezmann sera l’une des références des « bleus » en attaque avec Kylian Mbappé et Karim Benzema.Deschamps a annoncé un roster de 23 joueurs, dont les quatre principales nouveautés sont Théo Hernández, Tchouameni, Veretout et Moussa Diaby.Griezmann a tous les bulletins de vote pour repartir à l’attaque de l’équipe championne du monde actuelle, et qu’il fait face à trois engagements contre la Bosnie-Herzégovine (le 1er septembre à Strasbourg), contre l’Ukraine à Kiev le samedi 4 et enfin contre la Finlande le mardi 7 à Lyon.

Les personnes convoquées sont :

Gardiens de but : Lloris, Maignan et Mandanda.

Défenses : Digne, Dubois, Théo, Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane et Zouma.

Milieu de terrain : Kanté, Pogba, Tchouameni, Tolisso et Veretout.

En avant : Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Lemar, Martial et Mbappé.