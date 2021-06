Griezmann, sur le podium des buteurs de la phase finale

in

19/06/2021 à 17h32 CEST

Antoine Griezmann, attaquant de l’équipe de France, s’est hissé sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire des phases finales du Championnat d’Europe.

L’attaquant barcelonais a signé le nul de l’équipe de France face à la Hongrie à Budapest (1-1) avec son septième but en phase finale, ce qui l’égale avec les Anglais. Alain Shearer et n’est surpassé que par Cristiano Ronaldo, qui compte onze buts, et aussi français Michel Platini.

GriezmannDe plus, il a atteint le premier but d’un joueur d’un club espagnol de Liga dans ce championnat d’Europe.