Griezmann, troisième joueur le plus influent en 2021 en Liga

08/05/2021

Le à 09:06 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann a été le troisième joueur le plus influent de la Liga en 2021 avec un total de 15 buts et 10 passes décisives. Ses 25 participations directes au but le placent derrière son coéquipier, Leo Messi (37), et l’attaquant de Villarreal et de l’équipe espagnole, Gerard Moreno (31). Jusqu’au moment, il a marqué 35 buts et distribué 17 passes décisives en 99 matchs au total.

français, qui a été l’un des noms qui a sonné dans l’environnement barcelonais pour sortir cet été, a bouclé un premier semestre 2021 à un niveau élevé. Malgré le fait que l’équipe n’ait pas passé les huitièmes de finale de la Ligue des champions et ait laissé le train de la Liga s’échapper ces derniers jours, l’attaquant a joué un rôle important dans la réalisation de la Copa del Rey..

25 – @AntoGriezmann a participé à 25 buts (15 buts, 10 passes décisives) avec le @FCBarcelona_es dans toutes les compétitions en 2021, un chiffre seulement dépassé par Lionel Messi (37) et Gerard Moreno (31) parmi les joueurs de @LaLiga. Stylet. pic.twitter.com/K6QPdPjq02 – OptaJose (@OptaJose) 15 juillet 2021

L’ancien de l’Atlético de Madrid a un contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2024 et, sauf surprise de dernière minute, débutera la saison en tant que joueur du Barça, qui serait le troisième après son arrivée à l’été 2019 en échange de 120 millions d’euros. L’attaquant a récemment rejoint la dynamique de l’équipe après avoir chuté avec son équipe lors des huitièmes de finale du Championnat d’Europe..

français, pointu

Antoine Griezmann a été l’un des noms qui ont secoué le marché estival de Barcelone avec de nombreux autres comme Umtiti, Pjanic, Coutinho, Braithwaite, Lenglet ou Dembélé. Il a été question d’un possible tour avec l’Atlético de Madrid dans lequel Saúl Ñíguez ou Joao Felix pourraient même entrer dans le but de réduire la masse salariale et accommoder au renouveau de Leo Messi, qui n’a pas été annoncé.

L’ex également de la Real Sociedad a été remarqué durant ces deux saisons pour son manque de détermination dans la définition et le peu d’autorité pour être décisif dans la génération des occasions de marquer. Pendant la saison 2020/21, l’attaquant a disputé un total de 51 matchs au cours desquels il a marqué 20 buts et distribué 13 passes décisives.