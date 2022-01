Griffin Dunne parle de la grande révélation de Nicky dans la saison 6, épisode 2 (exclusif)

Le drame familial révolutionnaire de NBC This Is Us fait ses adieux avec sa sixième et dernière saison cette année et dire que nous sommes émus par la fin est un vrai euphémisme. Bien qu’il n’y ait aucune quantité de tissus dans le monde pour retenir nos sentiments sur le dernier adieu de la saga familiale intergénérationnelle, nous avons encore beaucoup de détails à régler – comme qui est l’oncle de l’acteur Griffin Dunne Nicky Pearson marié à l’avenir ? Faisant d’abord allusion à une relation dans un flash-forward lors de la finale de la saison 4 où les fans l’ont repéré avec une alliance, les médias sociaux sont d’abord devenus fous en essayant de déchiffrer des indices au fil des saisons. Mais comme le deuxième épisode de la dernière saison de ce soir l’a prouvé au public, rien n’est ce qu’il semble et une rencontre fortuite peut changer toute votre vie. [Spoilers are ahead for Season 6, Episode 2: « One Giant Leap. »]

Dans une interview exclusive avec PopCulture.com à propos du deuxième épisode de la saison 6 intitulé « One Giant Leap », Dunne plonge dans le chapitre centré sur Nicky qui trouve son personnage lors d’un road trip avec sa belle-sœur Rebecca (Mandy Moore) et son mari Miguel (Jon Huertas). Dans l’espoir de confronter son ancien amour, Sally après l’avoir initialement défendue et rejoint la guerre du Vietnam, Nicky se retrouve face à face avec son passé au cours d’une réunion dont il se languit depuis des années. Mais il apprend bientôt que Sally est mariée, mais malheureusement. Elle a abandonné ses rêves de photographie et exprime le sentiment d’être piégée dans une relation tendue avec son mari, Eric – quelque chose qu’elle mentionne lors du « repas le plus gênant de tous les temps » entre les Pearson et Eric. Alors qu’il semble au début que Nicky et Sally pourraient raviver leur relation après 50 ans d’écart, les deux se souviennent sous un ciel éclairé par la lune mais se séparent avec amour et respect mutuels, taquinant qu’ils se rencontreront dans un autre demi-siècle.

Cependant, la plus grande révélation du chapitre de Nicky se produit lorsqu’il est assis dans un avion après avoir dit à Rebecca et Miguel qu’il se dirigerait vers l’est pour terminer les travaux sur la cabine Pearson que Jack (Milo Ventimiglia) voulait construire pour la famille. C’est alors que le public le voit flirter avec une hôtesse de l’air enjouée nommée Edie, qui se trouve être aussi – surprise, surprise – sa femme, que nous voyons dans le flash-forward se rend à la maison Pearson alors qu’ils se rassemblent tous pour Les derniers instants de Rebecca. Elle échange quelques mots avec Randall (Sterling K. Brown) et l’adulte Deja (La Trice Harper) avant de se tourner vers Nicky, avec qui elle partage un baiser.

La grande histoire d’amour de Nicky révèle

(Photo : NBC/NBCUniversal)

Dunne dit à PopCulture que la révélation a été un choc pour lui aussi, mais qu’il a été agréablement surpris. « Je ne l’ai certainement pas vu venir. J’ai juste un grand sourire sur mon visage », a déclaré Dunne. « Nous sommes tenus dans l’ignorance de ce qui se passe. Je pense qu’ils aiment vraiment nous surprendre. Et, très honnêtement, j’envisageais un énorme arc de Sally. Je pensais que ce serait une chose à long terme. J’aime être bouleversé dans mes attentes. En le lisant pour la première fois, j’ai eu un vrai frisson et un sourire quand j’ai vu qu’ils se connectaient dans cet avion. C’était une si belle surprise. «

Avec la taquinerie d’une relation remplie de plaisanteries douces et coquettes, c’est sans aucun doute un arc qui mérite le plus le cœur de Nicky Pearson selon Dunne. « Je pense aussi que c’est si joliment présenté qu’il n’a que de faibles attentes de la vie et ne pense pas que son heure viendra, et les gens autour de lui qui l’aiment essaient de le dissuader de cette notion. Et il se punit pour ne pas avoir suivi à travers son amour non partagé pour quelqu’un d’il y a 30 ans ou plus », a-t-il déclaré, ajoutant que tous ceux qui l’entourent, y compris Rebecca, pensent « qu’il y a quelque chose de plus grand au travail » pour lui – un élément qui est fidèle à la vraie vie. « Vous ne cherchez pas l’amour, et en regardant chaque visage à chaque rendez-vous, vous vous dites : ‘Est-ce celui-là ? Est-ce celui-là ?’ Vous imprégnez vos propres névroses et attentes de quelqu’un et c’est mon expérience, les relations très sérieuses que j’ai eues dans ma vie, je ne les ai pas vues venir. Je ne l’avais pas prévu. Et je pense que c’est le comme ça se passe. Comme ça devrait aller. «

En décrivant à quoi ressemblera la relation de Nicky avec Edie, Dunne dit à PopCulture que c’est une relation « méritée » pour un personnage comme le sien. « Cela a été combattu et gagné, et il est possible que les gens – je joue un personnage dans ses soixante-dix ans, et qu’il y ait une chance pour tout le monde de trouver quelqu’un », a-t-il déclaré. « Il y a quelque chose d’incroyablement beau dans le fait qu’un homme trouve le bon au cours de ces années d’août et je pense que c’est un trait que je peux dire en toute sécurité sans rien révéler que c’est la chance méritée de Nicky dans la vie. »

L’évolution de la relation de Nicky avec Rebecca

(Photo : NBC / NBC Universal)

Alors que de nombreux fans créditeront Rebecca d’avoir poussé Nicky à rencontrer Sally juste pour qu’il puisse monter dans un avion et rencontrer l’amour de sa vie, Dunne dit que la dynamique entre lui et la matriarche de Moore va certainement s’approfondir cette saison, d’autant plus que sa santé commence à diminuer. Après tout, une partie de Jack que Nicky n’a jamais connue mourra lentement avec elle alors que ses souvenirs s’estompent en raison de l’accumulation de plaque due à son diagnostic d’Alzheimer. Dunne a déclaré que la relation à l’écran entre Nicky et Rebecca est une relation très personnelle pour lui à la lumière de la mort de sa tante Joan Didion le mois dernier. « J’étais très, très proche de [her]… Et elle était très malade, et elle avait la maladie de Parkinson et quand son mari est décédé subitement il y a plus de dix ans, mon père est intervenu pour devenir son protecteur. Et quand mon père est décédé, je suis devenu son protecteur. Je pense qu’à propos de Nicky – qu’il est le prochain sur la liste », a-t-il déclaré, partageant comment, dans les flash-forwards, nous voyons Nicky au chevet de Rebecca, faisant allusion à une relation beaucoup plus profonde entre les deux.

« Quels que soient ses problèmes d’alcool et de SSPT, ils sont mis de côté en rendant simplement l’amour à Rebecca et je ne connais pas les détails de tout ce qui l’a amené à ce chevet, mais ce que j’imagine, c’est qu’il est devenu le seul génération restante, comme celle de sa génération à être à ses côtés », a-t-il déclaré. « J’ai hâte de savoir comment cela se passe, mais si vous me demandez comment je pense que cela se passe, je pense que c’était son tour dans la ligne de vie. C’est juste – Jack est mort et puis quoi qu’il soit arrivé à son mari après ça , c’est juste qu’il y avait Nicky, prêt et disponible. »

Dunne et Moore ayant une chimie incroyable qui rend leur dynamique à l’écran d’autant plus admirable, il dit à PopCulture comment il espère que les 16 épisodes restants de la dernière saison de This Is Us illustreront un lien plus profond entre les deux. « J’espère parce que Mandy et moi – nous aimons vraiment, vraiment travailler ensemble. Nous avons juste un simpatico qui s’est produit dès le premier jour et c’est tellement drôle de travailler avec quelqu’un d’aussi jeune et beau que Mandy jouant un niveau en tant que senior citoyen », a-t-il déclaré. « C’est vraiment tout ce que j’ai vu de ça et donc chaque fois que je la vois lors d’un événement public, ou parfois je peux la rencontrer dans un restaurant, je dois ajuster mes yeux. ‘Attendez une minute. Dieu, vous êtes si jeune et belle. Mon Dieu.' »

Admettant que Moore a les « premiers appels de tous les temps » sur le plateau en raison de sa métamorphose dramatique relatant les années de Rebecca, il raconte comment chaque fois qu’il la voit, il se souvient de sa mère, Ellen Griffin. « Je ne peux pas vous le dire, » dit-il avec admiration. « J’ai adoré ma mère et leur ambiance est si similaire, et la chaleur. Donc, je ressens toujours – chaque fois que je vois Mandy et qu’elle est dans ce maquillage – une partie de mon cœur fond toujours. »

Le charme de Kismet

(Photo : NBC / NBC Universal)

Alors que This Is Us joue le plus éloquemment sur l’émerveillement du kismet et du destin, un thème marquant rare à la télévision aujourd’hui, Dunne dit à PopCulture que c’est l’un des plus grands attraits de son propre intérêt pour l’attrait puissamment émotionnel de la série. « Je pense que c’est l’une de mes choses préférées à propos de la série et du fait de faire partie de la série. Ils n’enfoncent pas dans le sol qu’il y a un kismet », a-t-il déclaré. « J’ai un certain âge où je peux regarder mes parents sous un angle différent, et je les imagine comme des jeunes, là où, quand j’étais plus jeune, je n’avais jamais pu le faire auparavant. Et je suis conscient de leurs difficultés en tant que jeune couple élevant des enfants, et je vois comment cela se reflète sur la façon dont j’ai été en tant que père, pour le meilleur ou pour le pire. »

Déclarant comment il a le « genre de vie » où il est » bombardé par des coïncidences et des choses qui ont un sens beaucoup plus tard « , Griffin se souvient de la fois où il avait eu un » signal » des années plus tôt qui indiquait des aspects de sa vie aujourd’hui. « Les connexions que j’ai et les coïncidences – des choses arrivent. Je pense que peut-être tout le monde ressent cela, mais il semble qu’il s’agisse de moi beaucoup plus que d’habitude. Mais aussi parce que je suis ouvert à cela et je le remarque juste », a-t-il déclaré. mentionné. « Donc, kismet a été un thème très familier dans ma vie, et c’est pourquoi j’aime qu’il soit si joliment présenté dans la série. »

Avec de tels thèmes mondains de sérendipité et de destin entrelacés à travers des performances magnifiquement déchirantes et une écriture qui regorge d’émotions, Griffin admet qu’il réagit à ces histoires tenues ensemble un peu comme le public et ses collègues co-stars. « Je pense que nous tous, nous aimons être surpris par les scripts au fur et à mesure qu’ils arrivent, et je suis venu au spectacle à mi-parcours, et ils étaient donc déjà une machine bien huilée, mais je me suis parfaitement adapté aux 10 premières minutes de être sur le plateau », a-t-il déclaré. « Je pense que nous regardons tous les personnages les uns des autres, nous savons tous qui nous sommes si clairement, et il y a très peu de doutes ou de questions sur nos relations avec nous-mêmes et avec les personnages des autres. Cela ressemble vraiment à une famille au sein d’une famille et c’est comme si tout le monde voyait la même vision que Dan [Fogelman] avait quand il a créé ce spectacle pour la première fois. »

Retour sur This Is Us



(Photo : Banque de photos NBC/NBCU)

En repensant à son propre parcours avec This Is Us et aux derniers épisodes qui concluront cette saga intergénérationnelle qui a réchauffé le cœur de millions de personnes, Griffin est plus curieux de savoir comment il va se sentir ensuite que ce qu’il fait. « J’ai l’impression d’avoir ça. J’ai plus de membres dans cette famille à la télévision que dans la vraie vie », a-t-il déclaré en riant. « Tout le monde va terriblement me manquer, et à mesure que nous nous rapprochons, cela devient de plus en plus émotif. Je pense que nous restons tous dans le moment présent et ne pensons pas trop loin, car ce sera assez lourd quand ce sera fini. «

This Is Us est diffusé le mardi à 21 h HE sur NBC et est disponible en streaming sur Peacock.

This Is Us et toutes vos émissions de télévision préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.