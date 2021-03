Griffin termine sa course de près de quatre ans avec CLG

Counter Logic Gaming a finalement décidé de se séparer de son jungler de longue date.

Raymond « Griffin » Griffin, anciennement connu sous le nom de Wiggily, a été retiré de la liste de CLG League of Legends. Au cours de son séjour de près de quatre ans dans l’organisation, Griffin a joué pour la CLG et la CLG Academy. Il a passé plus de temps avec eux que n’importe quel autre joueur.

Des mondes de l’Académie à votre saison MVP #LCS. Nous remercions @lol_Wiggily pour son temps sur CLG. Vous mettez toujours du temps et nous vous souhaitons la meilleure des chances pour aller de l’avant. pic.twitter.com/Fq9pYgavCf – CLG (@clgaming) 23 mars 2021

Griffin a commencé comme jungler pour Cloud9 Academy lors de la division de printemps 2018 de la North American Academy League. Il a ensuite passé l’année suivante avec CLG Academy. Il a fait ses débuts pour CLG lors de la neuvième semaine du LCS.

Une grande partie de la performance de Griffin avec CLG était peu impressionnante avant le LCS Summer Split 2019. Sa performance impeccable ici lui a presque valu le prix MVP et a aidé CLG à terminer troisième des LCS Summer Playoffs 2019.

L’équipe, malheureusement, n’a pas atteint le championnat du monde.

Après une saison terne en 2020, Griffin devait être remplacé sur la liste CLG par Mads « Broxah » Brock-Pedersen et revenir jouer pour la CLG Academy, mais les problèmes de Broxah avec son visa l’ont empêché de rejoindre l’équipe. Ainsi, Griffin a pu à nouveau jouer dans les LCS. À ce moment-là, il avait éliminé son surnom de Wiggily et était juste connu sous son nom de famille.

La place de Griffin sur CLG Academy a été prise par Ryan « Keel » Keel. Mais même après l’arrivée de Broxah et sa place dans la formation du CLG, Keel a conservé la position de Griffin à la CLG Academy. Il a débuté pour la CLG Academy lors de la qualification de la dernière chance du printemps des LCS Proving Grounds 2021. CLG a annoncé la sortie de Griffin un jour plus tard.