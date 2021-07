Grifols sponsor officiel du football féminin de l’UEFA

14/07/2021 à 16h14 CEST

Grifols, un leader mondial dans la production de médicaments dérivés du plasma, avec une histoire de plus de 110 ans aidant à améliorer la santé et le bien-être des personnes, a annoncé que sera un sponsor officiel du football féminin de l’UEFA à partir de la saison 2021/22 et jusqu’à la fin des compétitions 2025.

Dans le cadre de l’accord de collaboration pour quatre saisons, Grifols devient le la seule entreprise de soins de santé à sponsoriser le football féminin de l’UEFA à tous les niveaux de compétition, y compris l’UEFA Women’s Champions League, l’UEFA Women’s Euro, le Championnat d’Europe féminin U19 et U17 et l’Eurocup féminine de futsal, ainsi que la campagne « Together # WePlayStrong & rdquor;.

Dans le cadre de l’accord, Grifols peut mener diverses activités promotionnelles dans ses canaux internes et externes, ainsi que dans les installations de l’UEFA. Les actions pourraient inclure des panneaux LED fixes et rotatifs dans les stades, des promotions sur les sites et pendant les jours de match, des cadeaux et du contenu exclusifs sur les plateformes numériques.

La collaboration entre Grifols et l’UEFA a commencé à un moment où le le football féminin continue de gagner en popularité et étendre sa portée en Europe, avec un taux de croissance de la participation quatre fois supérieur à celui du football masculin, selon l’UEFA. À partir de la saison 2021/22, l’UEFA Women’s Champions League introduit un nouveau format qui comprend une phase de groupes avec 16 équipes, ce qui représente une augmentation de 20 % du nombre de matches, ainsi qu’une plus grande compétitivité et visibilité.