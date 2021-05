Griguol, entraîneur historique argentin, décède à 86 ans

06/05/2021 à 17:32 CEST

Carlos Timoteo Griguol, entraîneur historique de Ferro Carril Oeste, Rosario Central et Gimnasia y Esgrima La Plata, est décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans dans la clinique de Buenos Aires où il avait été hospitalisé pendant plusieurs semaines, des suites de complications respiratoires et après avoir testé positif pour le coronavirus. L’Argentin a mené le Real Betis en Espagne pendant quelques mois.

“Timo nous a quittés. Merci pour tout, mon vieux, impossible de ne pas t’avoir présent minute par minute. Tu vas me manquer. SE DÉCHIRER“L’ancien footballeur et actuel entraîneur Victor Marchesini, gendre du défunt entraîneur, a écrit sur Twitter.

Griguol, qui dirigeait également River Plate et Betis, entre autres équipes, avait été admis dans une clinique privée pour une insuffisance pulmonaire, avec fièvre et difficultés respiratoires, selon la presse locale. Peu de temps après, ils ont rapporté que l’entraîneur, qui avait été vacciné contre le coronavirus fin février, avait été testé positif au covid-19.

Griguol était l’entraîneur de Rosario Central qui a remporté le championnat national 1973 (la ligue locale). Avec Ferro Carril Oeste, un club du quartier de Caballito à Buenos Aires qui évolue actuellement en deuxième division, il remporte le championnat national 1982 et le championnat 1984.

En gymnastique et en escrime, La Plata n’a pas remporté de titres, mais il a été finaliste aux Clausuras 1995 et 1996 (ligue locale) et à l’Apertura 1998. Il a dirigé près de 300 matches et l’équipe de La Plata l’a nommé “membre honoraire” .

Il était également sur le banc de River Plate et a remporté la Coupe interaméricaine 1987. Kimberley, Unión, Tecos de Guadalajara et Betis sont les autres clubs qu’il a dirigés.

Griguol, qui était très respecté dans le sud du pays pour sa carrière et ses connaissances, a pris sa retraite de la direction technique en 2004 et il y a quelques années, on a appris qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer.. Plusieurs clubs de football, entraîneurs et footballeurs locaux lui avaient dédié des messages ces dernières semaines après avoir appris qu’il avait été admis.